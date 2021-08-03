Хабаровская ассоциация рассказала о ходе и прогнозах путины

Пока рыбаки Хабаровского края добыли около 4,8 тыс. тонн лосося. Основные объемы приходятся на Охотский район. Впереди осенняя путина в бассейне Амура, но есть вопросы, как на заходах рыбы скажутся погодные условиях, обрисовали ситуацию в Ассоциации предприятий рыбной отрасли региона.

О ходе лососевого промысла рассказал на конференции Fishnews Online президент Ассоциации предприятий рыбной отрасли Хабаровского края Сергей Рябченко.

Практически весь вылов лососей сейчас приходится на Охотский район. Сахалинский залив работает очень слабо, рыбаки взяли всего 500 тонн. Небольшие объемы добыты в Аяно-Майском районе, почти не пришла горбуша в Тугуро-Чумиканский район.

Краевая комиссия по регулированию добычи анадромных видов рыб уже определила принципы организации вылова осенней кеты в бассейне Амура и лимане. Открытие районов промысла начнется с 20 августа и далее вверх по реке. Всего к вылову наука рекомендовала около 13 тыс. тонн осенней кеты. Пока вызывает вопросы, как скажутся на подходах рыбы высокие температуры нынешнего сезона, отметил руководитель АПРОХК.

В целом в ассоциации надеются, что уловы лосося удастся обеспечить за счет промысла в Северо-Охотоморской подзоне.

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