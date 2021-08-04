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Свежевыловленный лосось на Камчатке

Лосось призывают отправлять по Севморпути

На 2 августа рыбаки Дальнего Востока освоили 317,4 тыс. тонн тихоокеанских лососей, свыше 93% этого объема приходится на Камчатку. Росрыболовство отмечает сложности с доставкой уловов в Приморье и считает необходимым использовать возможности Северного морского пути.

Горбуша

Прирост вылова лососей за неделю составил 118,7 тыс. тонн, сообщили Fishnews в пресс-службе Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии. По данным института, объем добычи горбуши достиг 276,3 тыс. тонн (+10% к уровню прошлого года), при среднесуточных уловах около 15,7 тыс. тонн.

Наблюдается затухание промысла горбуши на северо-востоке Камчатки. Здесь ее вылов достиг 181 тыс. тонн, и он на 11,8% ниже показателя 2019 г. На западе полуострова горбушовый промысел вступил в активную фазу: уловы в 2,1–2,7 раза превышают уровень прошлого года.

«Особенностью текущего года являются дружные подходы в реки Магаданской области горбуши, описанной как ранняя августовская [Марченко, 2004]. Обычно ее численность невысока, но в текущем году она формирует уловы на уровне урожайных экологических форм, проходящих на нерест в реки Магаданской области в июле, обратили внимание во ВНИРО. — Кроме того, сохраняются высокие уловы горбуши в Охотском и Аяно-Майском районах Хабаровского края.

В Сахалинской области ситуация с промыслом горбуши за неделю не претерпела коренных изменений — основной вылов формируют Северные Курилы. Объем добычи этого лосося на Сахалине и на Южных Курилах значительно ниже, чем в 2019 г.

Нерка

Общий вылов нерки достиг 16,9 тыс. тонн и на 13,7% (2,5 тыс. тонн) отстает от показателя на отчетную дату 2020 г. Наиболее интенсивно промысел идет на Западной Камчатке, но при этом уловы в Западно-Камчатской и Камчатско-Курильской подзонах меньше, чем в предыдущем году.

Снизились в том числе уловы озерновской нерки. Так, на конец июля 2020 г. ее вылов составил 6,5 тыс. тонн, а в 2021 г. — 3,1 тыс. тонн, приводит статистику институт. Промысловыми районами, где объемы добычи нерки выше уровня прошлого года, в Камчатском крае являются Западно-Беринговоморская зона и Карагинская подзона, в Хабаровском крае — Охотский район, в Сахалинской области — Северные Курилы.

Кета

Вылов кеты на отчетную дату достиг 13,2 тыс. тонн, основным районом добычи кеты остается Карагинская подзона (4,2 тыс. тонн).

«По сравнению с предыдущим годом в подавляющем большинстве районов Дальнего Востока сохраняется слабая интенсивность подходов и, соответственно, вылова кеты», — констатировали ученые.

Другие лососи

Вылов малочисленных видов красной рыбы (кижуча, чавычи и симы) в сумме составил 377 тонн.

Во ВНИРО отметили, что объем освоения кижуча в конце июля достиг 12 тонн — это в 11,4 раза ниже уровня прошлого года.

Вылов по регионам

Основным районом лососевого промысла на Дальнем Востоке России остался Камчатский край. Там освоили 297,7 тыс. тонн красной рыбы (93,8% от общего вылова на Дальнем Востоке).

В Магаданской и Сахалинской областях добыли 6,5 тыс. (2,1%) и 6 тыс. (1,9%) тонн соответственно. Общий вылов тихоокеанских лососей в Чукотском автономном округе, Хабаровском и Приморском краях составил около 7,1 тыс. тонн.

Проблемы логистики и хранения

В Росрыболовстве отмечают, что в связи с активной добычей лососей обостряются вопросы обеспечения рыбаков транспортными судами, переработки и хранения уловов в портовых холодильниках на Камчатке, функционирования транспортно-логистического комплекса Приморского края.

По данным Приморского теруправления, средний уровень загрузки холодильных мощностей региона составляет 76%. При этом в крае начинают задействовать все возможные береговые холодильники.

«Рост стоимости перевозки из Владивостока в западные регионы России пока не отмечается, но уже есть сложности с доставкой уловов из основных промысловых районов в Приморье. В связи с этим необходимо использовать возможности доставки уловов Северным морским путем, а компаниям, которые предоставляют транспортные услуги, воздержаться от необоснованного завышения стоимости тарифов», — подчеркнули в пресс-службе федерального агентства.

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