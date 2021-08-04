Рыбоводы Камчатки готовят новое пополнение для лососей

В Камчатском крае государственные лососевые рыборазводные заводы открыли сезон закладки икры. Одновременно предприятия продолжают отлов производителей.

Традиционно первыми, с 26 июля, начали закладку икры Паратунский экспериментально-производственный лососевый рыбоводный завод и Малкинский ЛРЗ. Затем к ним подключился Кеткинский ЛРЗ. Эти три предприятия уже выполнили 20,5% плана по закладке икры в целях государственного задания, сообщили Fishnews в пресс-службе Северо-Восточного филиала Главрыбвода.

Продолжается отлов производителей тихоокеанских лососей на реках Ключевка, Паратунка и Авача. Для этих целей создано девять рыболовных бригад.

Все лососевые рыборазводные заводы на Камчатке находятся в государственной собственности и входят в систему Главрыбвода. Их пять: Паратунский, Вилюйский, Малкинский, «Кеткино» и «Озерки». Все предприятия расположены в южной части полуострова на территории Елизовского района. Заводы занимаются поддержанием промысловых запасов за счет искусственного воспроизводства. На камчатских ЛРЗ выращивают кету, нерку, чавычу и кижуча.

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