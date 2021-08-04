Ремонт судна за границей обернулся уголовным делом

Владивостокская таможня возбудила уголовное дело в отношении директора компании за уклонение от уплаты таможенных платежей при ремонте судна за рубежом. Следы работ были обнаружены при возвращении транспортного средства в Россию, рассказали в ведомстве.

В 2018 г. судно одной из владивостокских компаний временно вышло из Приморья в Пусан для выгрузки мороженой рыбопродукции. Основной целью компании была постановка судна на ремонт, однако информация об этом при убытии не предоставлялась, сообщили Fishnews в пресс-службе Владивостокской таможни.

Как рассказал начальник отдела дознания таможни Алексей Ксенофонтов, во Владивосток транспортное средство вернулось в 2019 г. В результате осмотра судна таможенники обнаружили подтеки краски, след сборки и разборки агрегатов в машинном отделении и другие признаки, указывающие на ремонт, отметили в ведомстве. При этом сведения о произведенных ремонтных операциях в таможню по прибытии декларантом не заявлялись, декларации не подавались. В результате, по информации таможни, государство недосчиталось 12,6 млн рублей таможенных платежей.

Владивостокская таможня возбудила уголовное дело в отношении директора компании по пункту «г» части 2 статьи 194 УК РФ за уклонение от уплаты таможенных платежей в особо крупном размере. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

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