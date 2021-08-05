Для лососевой рыбалки на Амуре установили дополнительные требования

Минсельхоз выпустил приказ об ограничениях на лососевую путину 2021 г. в Хабаровском крае. В августе в бассейне Амура и лимане должен открыться лов осенней кеты.

Меры регулирования 2021 г. на лососевую путину в Хабаровском крае определены приказом Минсельхоза России от 13 июля 2021 г. № 463, сообщает корреспондент Fishnews.

— Не допускается в нынешнем году использовать для промышленного рыболовства тихоокеанских лососей в Амурском лимане ставные невода типа «заездок» с длиной центрального крыла более 1500 м.

— Нельзя применять в лимане «заездки» с более чем одной глаголью.

— На Амуре запрещено использование плавных сетей ниже по течению от Николаевска-на-Амуре (ниже линии, соединяющей точки с координатами 53°06'45” с.ш. 140°42'10” в.д. – 53°08'13” с.ш. 140°04'25” в.д.).

Напомним, что в августе в бассейне реки Амур и лимане должен открыться лов осенней кеты. Всего для освоения рекомендовано около 13 тыс. тонн этой рыбы.

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