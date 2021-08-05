«Баренцево море» готовится к возвращению на рыбалку

По итогам первого рейса экипаж траулера АТФ «Баренцево море» записал на свой счет 1800 тонн рыбной продукции. Но в компании уверены, когда настройка фабрики и других судовых систем завершится, производительность вырастет минимум в полтора раза.

Первый промысловый рейс для самого молодого из судов Архангельского тралового флота (АТФ) начался 18 апреля. Спустя три с половиной месяца траулер «Баренцево море», построенный в рамках программы инвестквот, доставил в порт Мурманска более тысячи тонн рыбной продукции, включая филе трески и пикши, рыбную муку, печень трески и рыбий жир.

«Скажем так, в этом рейсе траулер отработал на уровне других наших судов, — сдержанно оценил результаты промысла исполнительный директор АТФ Сергей Несветов. — Но его технические и технологические возможности гораздо выше. Судно должно работать как минимум в полтора раза лучше, что и произойдет, как мы надеемся, уже в ближайшие месяцы. Это будет видно из сводок».

Заметную разницу в управлении современным траулером и его хотя и модернизированными, но все-таки очень возрастными собратьями, отметил капитан «Баренцева моря» Игорь Вирачев. По его словам, в рейсе были выявлены некоторые технические недочеты, но их можно быстро исправить.

В компании считают, что для судов такого уровня сложности до полугода настройки — стандартный срок. Как правило, одного-двух первых рейсов хватает, что отловить все мелкие технические сбои, просчеты в компоновке и тому подобные неприятности — и наладить ситуацию.

«Основное — это настройка фабрики. Все системы работают нормально, экипажу нужно просто научиться работать с таким набором оборудования», — сообщил Fishnews Сергей Несветов.

Портовые службы и вовсе пришли в восторг от технических решений, примененных на траулере и на порядок ускоряющих разгрузку. «У нас есть опыт работы с такими судами, некоторые норвежские транспорты, доставляющие в Мурманск рыбу, тоже выгружаются через аппарель, — прокомментировал начальник перегрузочного комплекса ММРП Эдуард Малашенков. — Но отечественное, да еще и промысловое судно с такими техническими возможностями приходит впервые. Можно сказать, что работа фактически автоматизирована. Ручного труда, когда докеры перебирают коробки с рыбой в трюме и грузят ее на палеты, нет вообще. Производительность докеров вырастает в разы!»

Очередное пополнение флота в лице второго судна той же серии АТФ ожидает до конца года. «Мы планируем принять второе судно «Норвежское море» уже в ближайшее время. Третий и четвертый траулеры — это скорее горизонт 2022 года», — рассказал Сергей Несветов.

По плану в следующий рейс «Баренцево море» отправится в воскресенье 8 августа. Траулер продолжит промысел трески и пикши в районе архипелага Шпицберген.

Фотографии предоставлены пресс-службой Мурманского морского рыбного порта.

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