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Льготный режим уплаты страховых взносов для предприятий рыбной отрасли может стать серьезным стимулом к повышению зарплат работникам и привлечению молодых специалистов

РСПП поддерживает льготный режим уплаты страховых взносов для рыбной отрасли

Рабочая группа Российской трехсторонней комиссии по социально-трудовым отношениям 6 августа рассмотрит законопроект о налоговых стимулах к повышению зарплат на Дальнем Востоке. Российский союз промышленников и предпринимателей выступит за включение рыболовства в соответствующий список отраслей.

Проект федерального закона «О внесении изменений в статью 427 части второй Налогового кодекса Российской Федерации» подготовило Минвостокразвития. Цель — повышение оплаты труда работников отдельных отраслей в ДФО. Предполагается ввести пониженные страховые тарифы на обязательное пенсионное, социальное и медицинское страхование для организаций, где зарплата сотрудников составляет не менее 115% или не менее 125% от средней по отрасли. Ставки страховых взносов могут составить от 7,6% до 15,1% в случае превышения средней заработной платы.

Первоначальная редакция документа предусматривала льготный режим уплаты страховых взносов для шести отраслей: рыболовство, сельское хозяйство, обрабатывающие производства, гостиницы и общепит, а также строительство. Рыбацкое сообщество в лице Всероссийской ассоциации рыбопромышленников поддержало законопроект. Она направила свою позицию в Минвостокразвития в мае, сообщили Fishnews в пресс-службе Российского союза работодателей-рыбопромышленников.

«Однако при доработке финансово-экономического обоснования к законопроекту ведомством-разработчиком предложено исключить рыбную отрасль из перечня отраслей, на которые распространятся льготные ставки по страховым взносам, содержащиеся в законопроекте. Общероссийское отраслевое объединение работодателей рыбной отрасли «Российский союз работодателей-рыбопромышленников» (РСРР) не согласно с данным предложением», — говорится в письме главы РСРР Сергея Тимошенко президенту Российского союза промышленников и предпринимателей — координатору стороны общероссийских объединений работодателей Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений Александру Шохину.

В РСРР отмечают, что за последние 10 лет количество занятых в рыбной отрасли Дальнего Востока сократилось более чем на 12%. Отток кадров происходит несмотря на то, что средняя заработная плата работников рыбохозяйственного комплекса выше средней заработной платы в прибрежных дальневосточных регионах: на 105% — в Приморье, на 104% — в Магаданской области, на 64,7% — на Камчатке, на 53,9% — в Хабаровском крае.

В Российском союзе работодателей-рыбопромышленников убеждены, что кадровые проблемы отрасли невозможно решить без стабильного увеличения зарплат. Льготный режим уплаты страховых взносов для предприятий может стать серьезным стимулом к повышению зарплат работникам и привлечению молодых специалистов.

Отраслевое объединение обратилось к президенту РСПП Александру Шохину с просьбой поддержать эту позицию при рассмотрении законопроекта на заседании Российской трехсторонней комиссии по социально-трудовым отношениям. Аналогичное обращение РСРР направил председателю Федерации независимых профсоюзов России Михаилу Шмакову.

Российский союз промышленников и предпринимателей, как и ФНПР, разделил мнение РСРР. 6 августа законопроект обсудят на заседании рабочей группы трехсторонней комиссии. РСПП и Федерация независимых профсоюзов планируют высказаться за включение рыбной отрасли в документ.

С этой позицией солидарен и Центральный комитет Российского профсоюза работников рыбного хозяйства. «Председатель ЦК Дмитрий Рыжов полностью поддерживает обращение рыбопромышленников-работодателей», — подчеркнули в РСРР.

Отраслевое объединение напомнило, что рыбацкие профессии остаются одними из самых высокооплачиваемых в стране. Ежегодно в виде НДФЛ и взносов в социальные фонды рыбопромышленные предприятия выплачивают более 40 млрд рублей. При этом с 2014 г. фонд оплаты труда в отрасли вырос почти вдвое — до 150 млрд рублей, и продолжает расти, отметили в РСРР.

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