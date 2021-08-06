Предприятия Камчатки решили поделиться рыбой

Рыболовецкие компании Камчатского края выступили с инициативой бесплатно передать часть уловов жителям поселков. Такие акции уже прошли в нескольких районах в рамках социального проекта «Камчатская рыба».

«Наши рыбопромышленные предприятия ежегодно предоставляют охлажденную рыбу на безвозмездной основе жителям рыбопромысловых поселков. Подобные социальные мероприятия уже прошли в Усть-Большерецком, Соболевском, Усть-Камчатском районах. В других поселках мы также видим готовность предприятий проявить свою социальную позицию. Хочется поблагодарить рыбопромышленников, которые принимают участие в этой работе», — подчеркнул министр рыбного хозяйства Камчатского края Андрей Здетоветский.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе правительства региона, в рамках проекта «Камчатская рыба», направленного на обеспечение рыбой жителей края, в этом сезоне удалось запустить масштабную доставку охлажденной горбуши из районов промысла в Петропавловск-Камчатский.

Возник ряд сложностей с точки зрения организации торговли охлажденной продукцией: в краевой столице ограничено количество торговых точек с необходимым оборудованием, нет их в городах Елизово и Вилючинск, но этот вопрос краевые власти пытаются решить совместно с предпринимателями, отметил Андрей Здетоветский. Также организована продажа мороженой продукции.

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