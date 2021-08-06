Торговцы рыбой отвозили товар к вору

Полицейские Москвы задержали мужчину, подозреваемого в кражах рыбы и морепродуктов. По версии следствия, злоумышленник заказывал товар, а затем перегружал его в свой автомобиль, отвлекая доставщика.

Задержанный оказался ранее судимым. Предварительно установлено, что злоумышленник сделал заказ в одной из организаций, занимающейся продажей рыбы и морепродуктов.

«Водитель груза, прибыв на адрес, позвонил заказчику и вышел из машины, следуя его указаниям пройти в офис. В это время сообщник злоумышленника подогнал свой автомобиль, и они перегрузили к себе семгу и креветки, после чего скрылись в неизвестном направлении. Сумма ущерба составила более 300 тыс. рублей», — рассказали Fishnews в пресс-службе ГУ МВД России по городу Москве.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 158 УК РФ (кража в крупном размере).

Подозреваемого задержали на Люблинской улице, когда он аналогичным способом попытался похитить рыбную продукцию на сумму 275 тыс. рублей. Украденный ранее товар злоумышленник успел сбыть.

В результате возбудили еще одно уголовное дело — по признакам преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 30 УК РФ (приготовление к преступлению и покушение на преступление) и частью 3 статьи 158 УК РФ.

Мужчина заключен под стражу. Полицейские продолжают мероприятия, «направленные на установление, розыск и задержание соучастников противоправного деяния».

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