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Президент Герман ЗВЕРЕВ на круглом столе по перспективам инвестиционных квот

ВАРПЭ выступает за сбалансированный подход к инвестиционным квотам

Президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников (ВАРПЭ) Герман Зверев выступил с предложениями по второй волне программы инвестиционных квот.

«4 августа в Минвостокразвития в форме круглого стола состоялось обсуждение результатов первого этапа «инвестиционных квот». Обсуждение носило предварительный характер, так как первый этап «инвестиционных квот» будет завершен тогда, когда на промысел выйдут все построенные рыбопромысловые суда, — заявил по итогам мероприятия Герман Зверев. — Вот тогда и нужно подводить итоги, а пока мы обсуждаем проблемные вопросы первого этапа, а не его результаты.

ВАРПЭ предлагает такую формулу второго этапа: Дальний Восток, 10 — 10, 22 — 25. Что это значит? Это значит следующее. Мы считаем, что продолжать инвестиционные квоты на Северном рыбохозяйственной бассейне уже нецелесообразно: там перекапитализация и береговых, и корабельных мощностей. Второй этап целесообразно продолжать только на Дальнем Востоке. На второй этап предлагается выделить 20% общего допустимого улова минтая и сельди. ВАРПЭ предлагает распределить этот объем так: 10% выделить под береговые рыбоперерабатывающие заводы начиная с 2022 года, 10% выделить под строительство рыбопромысловых судов начиная с 2025 года.

Далее, ВАРПЭ предлагает изменить тип инвестиционных объектов. Мы считаем необходимым строительство крупных перерабатывающих комплексов с причалами и холодильными мощностями. Такие объекты, во-первых, будут менее зависимы от колебания запасов минтая и сельди, потому что смогут перерабатывать разные типы водных биоресурсов, а во-вторых, такие объекты в действительности станут каркасом производственной инфраструктуры Дальнего Востока.

Крупные рыбоперерабатывающих комплексы будут создавать спрос на мало- и среднетоннажные рыбопромысловые суда, и строить такие суда (особенно малотоннажные) правильнее за счет иных, нежели «инвестиционные квоты», инструментов. Например, за счет субсидирования стоимости строительства (кстати, такая программа Минпромторга уже работает).

Продолжение «инвестиционных квот» в судостроении правильно делать уже после того, как вступят в строй все заявленные в ходе первого этапа рыбопромысловые суда. Мы предлагаем сбалансированное решение, которое позволит развивать Дальний Восток, повышать эффективность рыбной отрасли и выводить на современный технологический уровень отечественное судостроение. Другие решение не обеспечивают такого сбалансированного подхода».

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НазадМетки: варпэдальний востоксудостроение
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