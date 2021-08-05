Инвестквоты могут сменить акценты

Общую стоимость проектов под инвестквоты Росрыболовство оценивает в 213 млрд рублей, из которых почти 88% приходится на новый флот. По мнению большинства рыбаков, на втором этапе программы сфокусироваться стоит уже на развитии береговой, а не морской переработки.

Пять лет споров

Отличительной чертой первого этапа программы инвестквот стал сильный уклон в сторону флота: три четверти ресурсов предназначались для стимулирования строительства судов. Это позволило загрузить российские верфи, обеспечив их заказами до 2025 г. Но что получила непосредственно рыбная отрасль?

Дать разностороннюю оценку механизму инвестквот попытались представители рыбопромышленных, судостроительных, финансовых организаций и дальневосточных регионов на круглом столе. Его организовали Минвостокразвития совместно с Корпорацией развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ) в рамках подготовки к Восточному экономическому форуму (ВЭФ), сообщает корреспондент Fishnews. Первый замминистра Гаджимагомед Гусейнов предложил обсудить итоги пятилетки инвестквот и приоритеты для следующего раунда, подготовка к которому уже началась.

Интерактивный опрос сразу показал, что единой позиции в рыбной отрасли по инвестквотам за пять лет так и не сложилось: неэффективным этот механизм считала четверть участников встречи. В отличие от регулятора, который настаивает, что программа себя оправдала.

Из 20% общего допустимого улова водных биоресурсов, отведенных на квоты для инвестиционных целей, распределено 17%, еще 3% находятся в стадии реализации, отчитался замруководителя Росрыболовства Хасан Лихов. В результате план по строительству рыбоперерабатывающих заводов практически выполнен: 20 предприятий уже работают, еще один завод готов к приемке и вводу в эксплуатацию, а три проекта достраиваются и будут сданы в следующем году.

А вот ситуация с флотом далека от блестящей: по факту за пять лет сдано всего пять судов. Но в ведомстве утверждают, что в финальной фазе строительства находятся чуть ли не два десятка пароходов, поэтому процесс обновления вот-вот ускорится. Бизнес в таких прогнозах сомневается, назвав исполнение судостроительных контрактов самой серьезной проблемой инвестквот.

Даже с многократным продлением сроков верфи не успевают выполнять свои обязательства. По данным Росрыболовства, на сегодняшний день уже два договора на суда сдвинуты к предельному сроку — еще один перенос приведет к расторжению контрактов и дополнительных квот компания-инвестор точно не получит.

Инвестквоты, и особенно их крабовая часть, негативно отразились на положении многих рыбаков, выразил мнение президент Ассоциации рыбопромышленных предприятий Приморья Георгий Мартынов. «За 2020 год количество убыточных бизнесов в Приморском крае увеличилось на 32%. Это в основном малые и средние предприятия, которые не смогли участвовать в программе инвестиционных квот, и это точно не прибавило нам рабочих мест», — привел руководитель АРПП невеселую статистику. Эпопея Росрыболовства с неудачным распределением инвестквот по глубоководным крабам, по его словам, и вовсе привела к тому, что регион потерял 8,5 тыс. тонн, только потому что рыбакам не разрешили их освоить.

Разворот в сторону берега

О необходимости сместить фокус с судостроения при расширении механизма инвестквот говорили большинство участников круглого стола. Президент ВАРПЭ Герман Зверев подчеркнул, что инвестквоты должны выступать инструментом развития не только отрасли, но и дальневосточных регионов, которые сталкиваются с проблемой оттока населения.

Создание новых рабочих мест — одно из ключевых направлений госполитики на Дальнем Востоке и в Арктике. Но в таком ракурсе масштабное строительство крупнотоннажных судов, заточенных на производство премиального продукта — филе минтая, выглядит, мягко говоря, расточительностью. Если сравнить размер инвестиций и количество созданных рабочих мест, то одна вакансия на флоте обходится в среднем в 50,5 млн рублей, тогда как в береговой переработке — в 7,5 млн рублей.

«Мы видим, что более комплексный положительный эффект регион получает от предприятий береговой переработки. Для нас это гораздо более интересное направление», — подтвердил министр рыбного хозяйства Камчатского края Андрей Здетоветский.

Продолжать поощрение строительства крупнотоннажных траулеров в Дальневосточном бассейне с помощью инвестиционных квот нецелесообразно, считает Герман Зверев, для этого есть альтернативные стимулы и инструменты. Акцент лучше сделать на создании мощных рыбоперерабатывающих комплексов, рассчитанных на выпуск разнообразного ассортимента продукции с высокой добавленной стоимостью.

Примечательно, что эту точку зрения разделяют и компании, активно обновляющие флот, как РК имени В. И. Ленина, и те, кто построил под инвестквоты завод, как «Витязь-Авто», и даже те, кто воздержался от участия в первом этапе программы, как НБАМР.

Группа «Норебо», разместившая на верфях самый большой заказ — на 14 судов, тоже сочла перспективным развитие современной переработки на Дальнем Востоке, но обратила внимание, что для этих предприятий кто-то должен ловить сырье, и это явно будут не филетировочные траулеры.

«Вторая волна инвестквот должна включать в себя возможность строительства крупнотоннажных судов, которые будут поставлять замороженную рыбу с минимальной обработкой, с обязательством переработки на территории России», — предложил представитель «Норебо» Сергей Сенников.

По его словам, если речь идет о береговых заводах, то программу инвестквот можно продолжать уже сейчас. Но к крупнотоннажному флоту, с учетом загруженности верфей, стоит переходить в 2024-2025 гг., тогда у инвесторов будет время на более тщательную подготовку технической документации, а ведомства успеют адаптировать нормативную базу и, например, доработать вопрос с банковскими гарантиями.

Представитель ГК «Антей» Аркадий Пинчевский назвал главным эффектом крабовых аукционов обеление отрасли, что позволяет рассчитывать на новые меры господдержки. «Мы поддерживаем продолжение программы инвестквот на вылов краба, но не ранее 2023 года, когда первая инвестиционная фаза будет подходить к завершению», — отметил он, добавив, что нужды в новых краболовах отрасль уже не испытывает.

Финансисты тоже не испытывают энтузиазма, когда речь заходит о флоте. «На текущий момент мы видим большие риски в проектах финансирования судостроения», — указал исполнительный директор департамента развития корпоративного бизнеса Сбербанка Александр Панов.

На втором этапе банкиры попросили учитывать последствия изъятия ресурса под инвестквоты, поскольку это означает потерю исторических квот компаниями, которые имеют обязательства перед банком, и расширить доступные механизмы финансирования, например, за счет лизинговых схем.

Среди инициатив от бизнеса — включить в перечень объектов инвестиций инфраструктурные проекты, например по строительству холодильников или причалов, а также проекты, направленные на расширение сырьевой базы или вовлечение новых объектов в промысел.

Право на эксперименты

Приоритет развития отрасли – углубление переработки, а использование современных судов позволяет достичь этой цели, указал президент Ассоциации судовладельцев рыбопромыслового флота (АСРФ) Алексей Осинцев. Он полагает, что в рамках инвестквот нужно принимать решения по дальнейшей реализации этого механизма с учетом специфики промыслов и регионов.

«Заводы нужны не везде, а там, где есть достаточный объем различного сырья. Это Курилы, это Камчатка, а суда должны быть там, где добывается основной объем ресурса», — считает глава АСРФ. Такой подход, по его мнению, позволит повысить экономическую эффективность отрасли, что, в свою очередь, положительно скажется на экономике территорий.

Эту позицию разделяет первый заместитель гендиректора Русской рыбопромышленной компании (РРПК) Савелий Карпухин. Он подчеркнул, что для отдельных прибрежных промыслов, например, донно-пищевых видов рыб, малые суда или заводы могут быть оптимальным решением, однако для промысла минтая, крупнейшего в Российской Федерации, РРПК «однозначно голосует за строительство крупнотоннажных траулеров-процессоров» как за самое эффективное решение.

«Извлечь максимум стоимости из каждой тонны национальных водных биоресурсов на территории страны — это основная задача отрасли, которая должна найти отражение в отраслевом регулировании. Именно морская переработка позволяет достигнуть максимальных экономических результатов при промысле минтая и обеспечить максимальный вклад отрасли в ВВП», — заявил Савелий Карпухин.

Говоря о задачах трудоустройства и закрепления людей в приморских регионах, он отметил, что «важно не просто создавать рабочие места, а увеличивать эффективность, производительность труда».

Навстречу ВЭФ и рыбным биржам

Модератор круглого стола Александр Крутиков обратил внимание на искусственный характер противопоставления «судно или береговое предприятие». «Ставить рыбаков перед таким выбором некорректно, поскольку это взаимосвязанные вещи. Но в ближайший год мы увидим очень жесткую борьбу именно в такой постановке вопроса. Если эта борьба развернется не в экономическом поле, а в эмоциональном, то история опять закончится политическим решением, которое может быть не самым эффективным», — предупредил он.

В завершение дискуссии участников круглого стола попросили высказать отношение к биржевой торговле водными биоресурсами. Хотя пока непонятно, каким именно государство видит этот формат — как электронные аукционы или как биржевые торги, в нацпрограмме развития Дальнего Востока соответствующий пункт присутствует. Рыбакам же важно, чтобы биржи не стали обязаловкой и не исключали прямых контрактов с покупателями.

По словам заместителя гендиректора КРДВ по инвестициям Романа Чичканова, предложения, выработанные по итогам круглого стола, будут в дальнейшем обсуждаться в рамках отраслевой сессии ВЭФ в сентябре текущего года.

«Итоги ключевых сессий форума, предложения к системным изменениям в отрасли или дополнительным мерам господдержки будут презентованы модераторами президенту России и потенциально будут в дальнейшем конвертированы непосредственно в нормативно-правовые акты», — пообещал он участникам мероприятия.

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