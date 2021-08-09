ВНИРО соберет данные по биоресурсам Охотского моря

Специалисты ВНИРО выполнят исследования водных биоресурсов в Северо-Охотоморской подзоне. Изучаться будут основные объекты промысла — минтай, треска, крабы и другие.

Рейс на научно-исследовательском судне «Дмитрий Песков» стартовал 5 августа. В экспедиции участвуют сотрудники Магаданского и Тихоокеанского филиалов ВНИРО, а также центрального аппарата института.

В ходе донной траловой съемки планируются исследования массовых промысловых видов северной части Охотского моря: минтая, трески, палтусов, камбал, скатов. Будут изучаться брюхоногие моллюски, крабы равношипый, стригун опилио, синий, креветки и т.д.

Собранные материалы потом будут использоваться для формирования прогнозов уловов ценных промысловых объектов в последующие годы, рассказали Fishnews в пресс-службе Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии.

Всего специалистам предстоит провести в рейсе в Северо-Охотоморской подзоне 45 суток. Затем судно продолжит работу в Восточно-Сахалинской подзоне.

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