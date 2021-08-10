Владимир Путин предложил ООН инструмент против морских бандитов

Президент Владимир Путин предложил создать в рамках системы ООН специальную структуру для борьбы с морской преступностью. Эту инициативу глава государства озвучил в Совбезе Организации Объединенных Наций.

Дебаты высокого уровня в Совете Безопасности ООН прошли в режиме видеоконференции. Ее участники обсуждали необходимость международного сотрудничества для укрепления морской безопасности, сообщили Fishnews в пресс-службе главы государства.

В своем выступлении Владимир Путин поддержал премьер-министра Индии, председателя Совбеза ООН Нарендру Моди: чтобы наладить более эффективное противодействие транснациональной преступности и не допустить использование морей и океанов в криминальных целях, нужно объединить усилия заинтересованных государств и международных организаций, региональных структур. «При центральной координирующей роли ООН и ее Совета Безопасности», — отметил президент.

«Надеюсь, что со мной согласятся участники наших дебатов в том, что ооновские принципы обязательны для применения и в сфере мирного и ответственного использования морских пространств, их природных ресурсов, защиты морской среды, устойчивой экономической деятельности на огромной водной части нашей планеты», — сказал Владимир Путин.

Он обратил внимание, что некоторым странам трудно самостоятельно дать отпор транснациональным синдикатам преступников, пиратам и террористам. Именно поэтому стоит вопрос объединения под эгидой ООН силового потенциала спецслужб и соответствующих вооруженных контингентов всех заинтересованных государств, заметил глава государства.

По его словам, Россия готова делиться опытом антитеррористических операций, профилактики и предупреждения преступности, выявления и нейтрализации бандформирований, в том числе и на морских пространствах.

Было бы полезно на регулярной основе осуществлять обмен наработками и наилучшими практиками противодействия пиратству, вооруженному разбою и другой криминальной активности на море, считает президент.

«В этом контексте можно было бы подумать о создании специальной структуры в рамках системы ООН, которая непосредственно занималась бы проблематикой борьбы с морской преступностью в разных регионах. При этом такая структура опиралась бы на поддержку государств — членов ООН и активно привлекала бы к своей работе экспертов, представителей гражданского общества, научно-исследовательские круги и даже частный бизнес, — озвучил инициативу Владимир Путин. — Надеемся, что наши партнеры конструктивно рассмотрят российское предложение.

В завершение он подтвердил, что РФ привержена общим задачам борьбы с преступностью на море во всех ее формах и проявлениях. «Мы готовы и дальше содействовать развитию равноправного международного взаимодействия по данной тематике», — резюмировал глава государства.

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