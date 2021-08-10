Амурчанин попался на калуге в Крыму

В Республике Крым суд вынес приговор жителю Хабаровского края. Наказанием за хранение и перевозку туш и икры калуги стали год исправительных работ и штраф в 250 тыс. рублей.

Симферопольский районный суд признал жителя Амурска виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 258.1 УК РФ (незаконное хранение и перевозка частей и дериватов особо ценных «краснокнижных» водных биоресурсов). Приговор в законную силу не вступил.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе региональной прокуратуры, подсудимый хранил туши калуги общей массой более 18 кг и икру этой рыбы массой свыше 35 кг, расфасованную в 75 стеклянных банок.

Рыбу и икру нашли пограничники, остановившие автомобиль фигуранта на автодороге Симферополь — Феодосия.

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