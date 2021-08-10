Чукотрыбпромхоз разыграли на торгах

На электронном аукционе разыграли 100% акций АО «Чукотрыбпромхоз». Победителем объявлен Рыбокомбинат «Островной», предложивший 4,625 млрд рублей.

Стартовая цена лота составляла 2,5 млрд рублей, сообщает корреспондент Fishnews. Чукотрыбпромхоз был создан региональным правительством в 2001 г. и пока находится в собственности Чукотского автономного округа.

Предприятие располагает собственным перерабатывающим комплексом из трех цехов, мощностями по глубокой заморозке и хранению рыбной продукции. Лов ведется в морских акваториях, прилегающих к ЧАО, а также во внутренних водоемах Чукотки.

По данным оператора торгов, Чукотрыбпромхозу принадлежат квоты на вылов минтая, трески, палтуса, синего краба и краба-стригуна опилио. Общая стоимость квот по договору – порядка 2,16 млрд рублей. По итогам прошлого года выручка предприятия составила 0,9 млрд рублей.

ООО «Рыбокомбинат «Островной» входит в группу компаний «Дальневосточный рыбак». Предприятие находится в селе Малокурильское на острове Шикотан.

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