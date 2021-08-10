Камчатка подбирается к 400 тыс. тонн лосося

В Камчатском крае рыбаки добыли уже 370 тыс. тонн лососей, рассказал руководитель профильной ассоциации Владимир Галицын. Всего по итогам путины ожидается вылов около 400 тыс. тонн.

Камчатский край остается безусловным лидерам по уловам лососей в этом году. На сегодняшний день объемы добычи достигли 370 тыс. тонн, привел свежую статистику на конференции Fishnews Online председатель Ассоциации добытчиков лососей Камчатки Владимир Галицын.

«Камчатка, безусловно, подойдет к 400 тысячам, и мы поймаем тот объем, который спрогнозировала рыбохозяйственная наука», — сообщил руководитель АДЛК.

На Восточной Камчатке путина близится к финалу. Там по-прежнему ловят 1,5-2 тыс. тонн в сутки, но это уже объемы завершения промысла. Работу рыбаков на западном побережье почти на неделю затормозила погода.

«Думаю, что еще до конца недели мы продолжим основную рыбалку на западе и к концу августа — началу сентября завершим добычу кижуча и поздней кеты», — добавил Владимир Галицын.

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