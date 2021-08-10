Байкал защитят новыми очистными сооружениями

На строительство очистных сооружений на берегу Байкала правительство выделило дополнительные 96 млн рублей. Объект будет создан в селе Выдрино в Республике Бурятия.

Деньги выделяются из резервного фонда правительства. Распоряжение о выделении средств подписал премьер-министр Михаил Мишустин, сообщили Fishnews в пресс-службе кабмина.

Минстрою поручено в течение 30 дней заключить с властями республики соглашение о предоставлении бюджетных ассигнований. Планируется, что новые очистные сооружения помогут уменьшить сбросы загрязненных сточных вод в Байкал и повысить качество питьевой воды для местных жителей.

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews