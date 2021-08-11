Новости
Добыча лосося на Камчатке

Лососевая путина успешно развивается

На Дальнем Востоке России к 9 августа освоили около 393 тыс. тонн тихоокеанских лососей. По данным науки, уровень прошлого года составлял примерно 187 тыс. тонн.

Прирост вылова за неделю составил около 76 тыс. тонн, сообщили Fishnews в пресс-службе Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии.

Виды

Объем вылова горбуши достиг 348,1 тыс. тонн. Завершается промысел этой рыбы на северо-востоке Камчатки (там добыто 205,6 тыс. тонн) и в Магаданской области (7,5 тыс. тонн). Активная фаза горбушовой путины наблюдается на Западной Камчатке и охотоморском побережье Хабаровского края. В Восточно-Сахалинской подзоне в границах Сахалинской области освоен весь прогнозируемый объем, выделенный для промышленного, любительского и традиционного рыболовства. На этом основании введен проходной период.

Общий вылов нерки составил 22,4 тыс. тонн. Высокая интенсивность промысла сохранилась на Западной Камчатке, но уловы озерновской нерки значительно ниже, чем в предыдущем году. Промысловыми районами, где объемы добычи нерки выше уровней 2020 г., в Камчатском крае остается Карагинская подзона, в Хабаровском крае — Охотский район.

Кеты на отчетную дату освоено 22,2 тыс. тонн. Основным районом промысла остается Восточная Камчатка. Кроме того, отличные уловы кеты показывает Охотский район Хабаровского края, подчеркнули во ВНИРО. В подавляющем большинстве остальных районов Дальнего Востока сохраняется слабая интенсивность подходов и, соответственно, вылова этого лосося.

Добыча кижуча, чавычи и симы в сумме составила 544 тонны. В этом году наблюдается крайне медленное развитие промысла кижуча — его вылов во всех районах промысла существенно ниже, чем в предыдущем году.

Регионы

Основным районом «красной» путины на Дальнем Востоке России остался Камчатский край. Там добыли 365 тыс. тонн тихоокеанских лососей, или 93% от их общего вылова в ДФО.

В Сахалинской и Магаданской областях, Хабаровском крае освоено 8,6 тыс. тонн, 7,9 тыс. тонн и 7,4 тыс. тонн соответственно. В водных объектах Чукотского автономного округа и Приморского края поймали в совокупности 3,8 тыс. тонн.

Логистика

На штабе путины в Росрыболовстве отметили, что средний уровень загрузки холодильников в Приморском крае достиг 88%. Стоимость доставки рыбопродукции из Владивостока в центральные регионы в среднем составляет 14-16,5 рубля за килограмм, приводит цифры пресс-служба ведомства.

Замруководителя федерального агентства Василий Соколов поручил территориальным управлениям сконцентрироваться на вопросах организации транспортировки рыбы, скоординировать работу владельцев продукции, транспортных компаний, в том числе для доставки уловов Северным морским путем.

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews

Задать вопрос редакции
НазадМетки: владивостокдальний востоккамчаткакижучлососьмагаданская областьросрыболовство
Поиск по дате / Календарь новостей
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31

Опрос

Какое решение будет принято по максимальному сроку строительства судов под крабовые квоты?

От первого лица

Руководитель Федерального агентства по рыболовству Илья ШЕСТАКОВ

Руководитель Федерального агентства по рыболовству

Илья ШЕСТАКОВ

О будущей программе считаем важным объявить заранее

Председатель совета директоров медиахолдинга «Фишньюс» Эдуард КЛИМОВ

Председатель совета директоров медиахолдинга «Фишньюс»

Эдуард КЛИМОВ

Мы не можем жить без рыбы, это факт

Губернатор Камчатского края Владимир СОЛОДОВ

Губернатор Камчатского края

Владимир СОЛОДОВ

Камчатка меняет облик отрасли

Все материалы

Интервью

Руководитель департамента морских и пресноводных рыб России ВНИРО Николай АНТОНОВ

Руководитель департамента морских и пресноводных рыб России ВНИРО

Николай АНТОНОВ

Дальневосточные палтусы ждут стратегию

Заместитель руководителя Россельхознадзора Константин САВЕНКОВ

Заместитель руководителя Россельхознадзора

Константин САВЕНКОВ

Мы нацелены на обеспечение непрерывных экспортных поставок

Представитель Межрегиональной ассоциации «Ярусный промысел» Вячеслав БЫЧКОВ

Представитель Межрегиональной ассоциации «Ярусный промысел»

Вячеслав БЫЧКОВ

Рыбаки также привлекают внимание к сохранению палтусов

Генеральный директор АО «Дальрыбтехцентр» Артем ШЕВЧЕНКО

Генеральный директор АО «Дальрыбтехцентр»

Артем ШЕВЧЕНКО

Заводы для второй волны

Все интервью

Личное мнение

Доктор биологических наук, член Общественного совета при Росрыболовстве Игорь ХОВАНСКИЙ

Доктор биологических наук, член Общественного совета при Росрыболовстве

Игорь ХОВАНСКИЙ

Лососями Амура могут пожертвовать ради выборов

Исполнительный директор Северо-Западного рыбопромышленного консорциума Сергей НЕСВЕТОВ

Исполнительный директор Северо-Западного рыбопромышленного консорциума

Сергей НЕСВЕТОВ

Рыбацких денег для рывка судостроения недостаточно

Все материалы

Крупным планом

ГК «Русский краб» формирует стандарт качества продукции для всей отрасли. Фото предоставлено пресс-службой группы

«Русский краб» по вкусу покупателям в разных странах

Черный макрурус от компании «Рыболовецкий колхоз «Восток-1»

Макрурус — сокровище морских глубин

Проблема эффективной переработки рыбных отходов по-прежнему остается одной из самых актуальных для отечественных рыбаков

GEA: скрытый потенциал рыбьего жира

Экипаж пограничного катера поднимает браконьерскую сеть

Морское браконьерство — что делать дальше?

Все материалы

События

Сотрудники «Востока-1» совместно со специализированными организациями фактически создали новые типы судов для глубоководного промысла рыбы и краба

РК «Восток-1»: Промысел нового измерения

На Северной верфи спустили на воду траулер «Капитан Геллер» - второй в серии из десяти судов для группы «Норебо»

Второй траулер для «Норебо» встал на воду

Все события

Продвигая рыбу

Иваси от «Антея»: Возвращение легенды

Иваси от «Антея»: Возвращение легенды

«Витязь-Авто»: развивая камчатский берег

«Витязь-Авто»: развивая камчатский берег

Все материалы

Выставки

Рейтинг@Mail.ru
yandex
Rambler's Top100

© 2006—2021 гг. Медиахолдинг «Фишньюс». При полном или частичном цитировании информации указание Fishnews как источника и работающей ссылки на сайт www.fishnews.ru обязательны.

Сетевое издание «Интернет-портал Fishnews.ru» (Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-54327 от 29 мая 2013 г., выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций). Отраслевое информационное агентство, оперативно освещающее события в рыбной промышленности внутри страны и за рубежом, новости рыболовства в России. Учредитель – ООО «Медиахолдинг «Фишньюс». Адрес учредителя: 690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 51А. Генеральный директор – Яшина Я.А. Главный редактор – Крючкова М.К. margarita_kr@bk.ru, тел.: 8 423 222 4736 Адрес редакции: 690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 51А.