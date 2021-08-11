Лососевая путина успешно развивается

На Дальнем Востоке России к 9 августа освоили около 393 тыс. тонн тихоокеанских лососей. По данным науки, уровень прошлого года составлял примерно 187 тыс. тонн.

Прирост вылова за неделю составил около 76 тыс. тонн, сообщили Fishnews в пресс-службе Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии.

Виды

Объем вылова горбуши достиг 348,1 тыс. тонн. Завершается промысел этой рыбы на северо-востоке Камчатки (там добыто 205,6 тыс. тонн) и в Магаданской области (7,5 тыс. тонн). Активная фаза горбушовой путины наблюдается на Западной Камчатке и охотоморском побережье Хабаровского края. В Восточно-Сахалинской подзоне в границах Сахалинской области освоен весь прогнозируемый объем, выделенный для промышленного, любительского и традиционного рыболовства. На этом основании введен проходной период.

Общий вылов нерки составил 22,4 тыс. тонн. Высокая интенсивность промысла сохранилась на Западной Камчатке, но уловы озерновской нерки значительно ниже, чем в предыдущем году. Промысловыми районами, где объемы добычи нерки выше уровней 2020 г., в Камчатском крае остается Карагинская подзона, в Хабаровском крае — Охотский район.

Кеты на отчетную дату освоено 22,2 тыс. тонн. Основным районом промысла остается Восточная Камчатка. Кроме того, отличные уловы кеты показывает Охотский район Хабаровского края, подчеркнули во ВНИРО. В подавляющем большинстве остальных районов Дальнего Востока сохраняется слабая интенсивность подходов и, соответственно, вылова этого лосося.

Добыча кижуча, чавычи и симы в сумме составила 544 тонны. В этом году наблюдается крайне медленное развитие промысла кижуча — его вылов во всех районах промысла существенно ниже, чем в предыдущем году.

Регионы

Основным районом «красной» путины на Дальнем Востоке России остался Камчатский край. Там добыли 365 тыс. тонн тихоокеанских лососей, или 93% от их общего вылова в ДФО.

В Сахалинской и Магаданской областях, Хабаровском крае освоено 8,6 тыс. тонн, 7,9 тыс. тонн и 7,4 тыс. тонн соответственно. В водных объектах Чукотского автономного округа и Приморского края поймали в совокупности 3,8 тыс. тонн.

Логистика

На штабе путины в Росрыболовстве отметили, что средний уровень загрузки холодильников в Приморском крае достиг 88%. Стоимость доставки рыбопродукции из Владивостока в центральные регионы в среднем составляет 14-16,5 рубля за килограмм, приводит цифры пресс-служба ведомства.

Замруководителя федерального агентства Василий Соколов поручил территориальным управлениям сконцентрироваться на вопросах организации транспортировки рыбы, скоординировать работу владельцев продукции, транспортных компаний, в том числе для доставки уловов Северным морским путем.

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