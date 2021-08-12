Для экономики замкнутого цикла хотят подготовить отдельный закон

Минприроды направило правительству предложение — инициировать разработку федерального закона «Об экономике замкнутого цикла». С ее помощью планируется снижать объем отходов, внедрять раздельный сбор мусора и механизм расширенной ответственности производителя.

«Вопрос экономики замкнутого цикла находится на стыке экологии, промышленности, экономики, сельского хозяйства и других отраслей. Нам предстоит не только создать инфраструктуру для раздельного сбора отходов, но и значительно сократить их объем за счет максимального использования вторичного сырья в производстве, внедрить принципы разумного потребления, которые являются неотъемлемой частью экономики замкнутого цикла», — заявил министр природных ресурсов и экологии Александр Козлов.

Он обратил внимание, что федеральный закон «Об отходах производства и потребления» является узконаправленным и содержит только общие правила обращения с отходами.

«Практика показывает, что обращение с отходами и формирование экономики замкнутого цикла находятся в различных отраслях и каждая из них имеет собственную специфику. Все это требует единого интегрирующего документа», — резюмировал глава Минприроды.

По словам Александра Козлова, министерство разработает концепцию будущего закона до конца 2021 г., сообщили Fishnews в пресс-службе ведомства.

В Минприроды напомнили, что важность перехода к экономике замкнутого цикла обозначил президент Владимир Путин в послании Федеральному Собранию. Инициатива создания проекта «Экономика замкнутого цикла» одобрена правительством, отметили в министерстве.

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