Китай рассказал о планах по организации импорта «пищевки»

С 1 января вступит в силу новый приказ китайских властей в сфере поставок пищевой продукции. В ближайшее время Главное таможенное управление КНР опубликует полный перечень товаров, которые попадают под действие документа.

Россельхознадзор провел с Главным таможенным управлением КНР переговоры по новым требованиям республики, касающимся включения иностранных предприятий по производству пищевой продукции в список поставщиков. Напомним, что с 1 января 2022 г. вступит в силу приказ Главного таможенного управления КНР № 248 «Положения КНР об управлении регистрацией иностранных предприятий по производству импортируемых пищевых продуктов».

Изменения в законодательстве будут касаться как компаний, уже аттестованных на поставки подконтрольных товаров в Китай, так и тех, кто только планирует получить право на экспорт в эту страну, сообщили Fishnews в пресс-службе Россельхознадзора.

По новым правилам расширен перечень пищевых продуктов, предприятия по производству которых должны быть аттестованы на экспорт в КНР. В зависимости от вида производимой продукции регистрация будет осуществляться либо на основании заявок компетентного органа страны-импортера, либо на основании обращения компании или ее представителя в Китае.

По информации китайской стороны, полный перечень наименований подконтрольных товаров с кодами ТН ВЭД, на которые распространяется новый приказ, будет опубликован в сентябре 2021 г. на официальном сайте Главного таможенного управления КНР.

Также китайская сторона сообщила о планах начать аттестацию предприятий — поставщиков всех видов пищевой продукции с помощью электронных заявок в информационной системе CIFER (сейчас электронную регистрацию проходит только молочная продукция).

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