Аграрии смогут взять технику в лизинг на льготных условиях

Правительство утвердило правила льготного лизинга высокотехнологичного оборудования для производства продукции АПК. Перечень такого оснащения должен будет утвердить Минсельхоз.

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление — от 7 августа 2021 г. № 1313 — о механизме предоставления господдержки лизинговым организациям. Субсидии призваны стимулировать их на предоставление аграриям скидки при приобретении высокотехнологичного оборудования.

Список оснащения, на которое распространяется господдержка, утвердит Минсельхоз по согласованию с Минпромторгом, сообщает корреспондент Fishnews. Согласно постановлению, это оборудование и техника, с помощью которых производится и (или) перерабатывается и реализуется продукция агропромышленного комплекса — ее список также должно определить Министерство сельского хозяйства.

Скидка может составлять до 45% стоимости предмета лизинга, если получено заключение о производстве оборудования и техники в России, и до 25%, если такого заключения нет.

Как рассказали в пресс-службе правительства, мера поддержки начнет действовать в полную силу со следующего года. Всего в 2022-2023 гг. на ее финансирование планируется направить более 24 млрд рублей.

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