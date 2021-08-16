Как будут проверять рыбу — отрасли готовят новый документ

Министерство сельского хозяйства продолжает подготовку новых правил ветеринарно-санитарной экспертизы рыбы и морепродуктов. Один из ключевых вопросов — исследования уловов.

В сфере работы рыбопромышленных предприятий разрабатывается важный документ — новые правила проведения ветеринарно-санитарной экспертизы рыбы, водных беспозвоночных и непереработанной пищевой рыбной продукции, сообщает корреспондент Fishnews.

Минсельхоз России 13 августа провел с представителями региональных ветеринарных ведомств и отраслевого сообщества совещание по проекту новых правил. Один из основных вопросов, рассматривавшийся на встрече: как быть с ветеринарно-санитарной экспертизой добытой рыбы.

Предусматривается, что ВСЭ подлежит рыба, предназначенная для переработки. Однако непонятно, как обеспечить такую процедуру в море на судах или в отдаленных прибрежных районах при существующей численности уполномоченных лиц госветслужбы, прокомментировал президент Ассоциации рыбопромышленных предприятий Сахалинской области Максим Козлов.

«Добросовестные производители, безусловно, заинтересованы в том, чтобы продукция отвечала всем требованиям качества и безопасности и репутация на рынке не страдала. Но необходимо понять, как учесть в законодательстве специфику работы рыбаков», — рассказал руководитель АРСО по итогам встречи.

В Минсельхозе пообещали изучить проблемные вопросы. Ассоциация планирует предоставить свои предложения, сообщил Максим Козлов.

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews