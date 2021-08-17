Горбушу привлекут на местный стол

Уловы лососей в Камчатском крае превысили 400 тыс. тонн. Губернатор Владимир Солодов поручил продумать механизмы для обеспечения рыбой жителей региона.

По данным на 15 августа, в рамках промышленного рыболовства в Камчатском крае добыто более 405 тыс. тонн. Вылов горбуши при этом составил свыше 361 тыс. тонн, говорится в сводке на сайте Северо-Восточного теруправления Росрыболовства.

«Активность подходов прекратилась на восточном побережье. Прогноз по объемам изъятия мы выполнили. В целом мы перешагнули отметку в 400 тыс. тонн, что является очень хорошим результатом. На западном побережье продолжается вылов горбуши. Основные зоны вылова находятся в акватории, прилегающей к Соболевскому и Усть-Большерецкому районам. В сутки там вылавливают порядка 3 тыс. тонн. Мы готовимся к подходам более ценных видов рыб — кеты и кижуча. На уровне комиссии по анадромным видам рыб уже вводятся необходимые проходные дни, поскольку у нас установлены небольшие объемы вылова по кете. Наша основная задача по этим видам — обеспечить необходимый пропуск производителей в реки», — отметил министр рыбного хозяйства Камчатки Андрей Здетоветский.

Как рассказали Fishnews в пресс-службе правительства края, губернатор Владимир Солодов подчеркнул, что с учетом хороших подходов горбуши необходимо обратить особое внимание на расширение доступа к водным биоресурсам местного населения.

«Давайте проработаем, какие механизмы мы можем применить, чтобы обеспечить рыбой не только жителей прибрежных поселков, но и остальное население полуострова», — поручил глава региона.

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