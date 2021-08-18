Новости
Основа работ экспедиции — лов молоди лососей сачком на нерестилищах. Фото Григория Маркевича

Экспедиция за каменным гольцом сделала неожиданное открытие

В Кроноцком заповеднике на Камчатке ученые описали уникальные локальные популяции гольца-мальмы. Их обнаружила экспедиция, которая ищет нерестилища другой редкой рыбы — каменного гольца.

Продолжаются поиски мест нереста каменного гольца в бассейне реки Камчатка. С начала лета экспедиционный отряд обследует многочисленные ручьи, впадающие в крупные реки Толбачик, Еловка, Камчатка и их притоки. Работы ведутся в Кроноцком заповеднике и за его пределами при поддержке WWF России.

Исследователям пока нигде не удалось обнаружить молодь каменного гольца, хотя взрослые особи наблюдателям периодически встречаются. Остается все меньше мест, которые потенциально подходят для нереста рыбы, обитающей только в реке Камчатка и ее притоках.

В то же время поиски каменного гольца принесли ряд неожиданных открытий, сообщили Fishnews в пресс-службе заповедника. Так, участники экспедиции описали уникальные локальные популяции гольца-мальмы.

«Золотистый» голец

Особого внимания, по мнению ученых, заслуживает группировка в одном из притоков реки Толбачик, берущей начало у одноименного вулкана. Предполагается, что эта находка даст толчок к масштабным исследованиям обособленных популяций мальмы в бассейне реки Камчатка.

«Приток реки Толбачик, обозначенный на карте как река Озерная (не следует путать ее с крупной рекой Озерной, вытекающей из Курильского озера в Южно-Камчатском заказнике) представляет собой родник колоссального размера. Грунтовые воды поступают на поверхность из-под древнего лавового потока вулкана Плоский Толбачик. Здесь нерестится нерка, а также живут гольцы, которые, по-видимому, никогда не покидают водоток. В частности, мы обнаружили изолированную популяцию специфических рыб. Местные жители называют их золотистыми гольцами. Вероятно, это реликты древней гольцовой фауны бассейна реки Камчатка и ближайшие родственники предков каменного гольца. Для подтверждения этой гипотезы необходимы дальнейшие молекулярно-генетические исследования», — отметил старший научный сотрудник Кроноцкого государственного заповедника, ихтиолог Григорий Маркевич.

Поиски нерестилищ каменного гольца не прекращаются. Пока не изучены как минимум два речных бассейна.

В ближайшее время будет проведен сплав по реке Светлый Ключ – от истоков до устья. Также ученые обследуют водотоки верхней части бассейна реки Щапина, дренирующие территорию Лазовского участка заповедника. Сложностей в работе добавляют местные природные условия.

«Основа наших работ — лов рыбы сачком на нерестилищах, главным признаком которых является наличие молоди лососей. Мы прошли десятки километров по самым разнообразным местам. Бассейн реки Камчатка значительно отличается по условиям работы от других бассейнов рек полуострова. Здесь достаточно жарко. Средняя температура в период работ составляет около 20-25 градусов, практически полное отсутствие ветра, обилие комаров, сложнопроходимые леса значительно затрудняют передвижение. Половина объектов оказалась доступна только по воде, к нерестилищам мы передвигались на байдарках или моторной лодке», — рассказал младший научный сотрудник Института проблем экологии и эволюции имени А.Н. Северцова РАН Николай Мельник.

Каменный голец внесен в Красную книгу Камчатского края. Ожидается, что данные о структуре популяции и местах ее нереста позволят сформировать рекомендации по усовершенствованию мер охраны и восстановлению численности вида — как на территории заповедника, так и за пределами ООПТ. В этом году полевые работы продлятся до середины сентября.

Фотографии Григория Маркевича.

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews

Задать вопрос редакции
НазадМетки: камчатка
Поиск по дате / Календарь новостей
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31

Опрос

Какое решение будет принято по максимальному сроку строительства судов под крабовые квоты?

От первого лица

Руководитель Федерального агентства по рыболовству Илья ШЕСТАКОВ

Руководитель Федерального агентства по рыболовству

Илья ШЕСТАКОВ

О будущей программе считаем важным объявить заранее

Председатель совета директоров медиахолдинга «Фишньюс» Эдуард КЛИМОВ

Председатель совета директоров медиахолдинга «Фишньюс»

Эдуард КЛИМОВ

Мы не можем жить без рыбы, это факт

Губернатор Камчатского края Владимир СОЛОДОВ

Губернатор Камчатского края

Владимир СОЛОДОВ

Камчатка меняет облик отрасли

Все материалы

Интервью

Генеральный директор компании «Баадер-Восток-Сервис» Дмитрий КОТЛЯР

Генеральный директор компании «Баадер-Восток-Сервис»

Дмитрий КОТЛЯР

Рецепт успеха от «БААДЕР»: комплексные решения в технологии плюс требовательное отношение к качеству сырья

Руководитель департамента морских и пресноводных рыб России ВНИРО Николай АНТОНОВ

Руководитель департамента морских и пресноводных рыб России ВНИРО

Николай АНТОНОВ

Дальневосточные палтусы ждут стратегию

Заместитель руководителя Россельхознадзора Константин САВЕНКОВ

Заместитель руководителя Россельхознадзора

Константин САВЕНКОВ

Мы нацелены на обеспечение непрерывных экспортных поставок

Представитель Межрегиональной ассоциации «Ярусный промысел» Вячеслав БЫЧКОВ

Представитель Межрегиональной ассоциации «Ярусный промысел»

Вячеслав БЫЧКОВ

Рыбаки также привлекают внимание к сохранению палтусов

Все интервью

Личное мнение

Доктор биологических наук, член Общественного совета при Росрыболовстве Игорь ХОВАНСКИЙ

Доктор биологических наук, член Общественного совета при Росрыболовстве

Игорь ХОВАНСКИЙ

Лососями Амура могут пожертвовать ради выборов

Исполнительный директор Северо-Западного рыбопромышленного консорциума Сергей НЕСВЕТОВ

Исполнительный директор Северо-Западного рыбопромышленного консорциума

Сергей НЕСВЕТОВ

Рыбацких денег для рывка судостроения недостаточно

Все материалы

Крупным планом

ГК «Русский краб» формирует стандарт качества продукции для всей отрасли. Фото предоставлено пресс-службой группы

«Русский краб» по вкусу покупателям в разных странах

Черный макрурус от компании «Рыболовецкий колхоз «Восток-1»

Макрурус — сокровище морских глубин

Проблема эффективной переработки рыбных отходов по-прежнему остается одной из самых актуальных для отечественных рыбаков

GEA: скрытый потенциал рыбьего жира

Экипаж пограничного катера поднимает браконьерскую сеть

Морское браконьерство — что делать дальше?

Все материалы

События

Сотрудники «Востока-1» совместно со специализированными организациями фактически создали новые типы судов для глубоководного промысла рыбы и краба

РК «Восток-1»: Промысел нового измерения

На Северной верфи спустили на воду траулер «Капитан Геллер» - второй в серии из десяти судов для группы «Норебо»

Второй траулер для «Норебо» встал на воду

Все события

Продвигая рыбу

Иваси от «Антея»: Возвращение легенды

Иваси от «Антея»: Возвращение легенды

«Витязь-Авто»: развивая камчатский берег

«Витязь-Авто»: развивая камчатский берег

Все материалы

Выставки

Рейтинг@Mail.ru
yandex
Rambler's Top100

© 2006—2021 гг. Медиахолдинг «Фишньюс». При полном или частичном цитировании информации указание Fishnews как источника и работающей ссылки на сайт www.fishnews.ru обязательны.

Сетевое издание «Интернет-портал Fishnews.ru» (Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-54327 от 29 мая 2013 г., выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций). Отраслевое информационное агентство, оперативно освещающее события в рыбной промышленности внутри страны и за рубежом, новости рыболовства в России. Учредитель – ООО «Медиахолдинг «Фишньюс». Адрес учредителя: 690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 51А. Генеральный директор – Яшина Я.А. Главный редактор – Крючкова М.К. margarita_kr@bk.ru, тел.: 8 423 222 4736 Адрес редакции: 690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 51А.