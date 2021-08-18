Экспедиция за каменным гольцом сделала неожиданное открытие

В Кроноцком заповеднике на Камчатке ученые описали уникальные локальные популяции гольца-мальмы. Их обнаружила экспедиция, которая ищет нерестилища другой редкой рыбы — каменного гольца.

Продолжаются поиски мест нереста каменного гольца в бассейне реки Камчатка. С начала лета экспедиционный отряд обследует многочисленные ручьи, впадающие в крупные реки Толбачик, Еловка, Камчатка и их притоки. Работы ведутся в Кроноцком заповеднике и за его пределами при поддержке WWF России.

Исследователям пока нигде не удалось обнаружить молодь каменного гольца, хотя взрослые особи наблюдателям периодически встречаются. Остается все меньше мест, которые потенциально подходят для нереста рыбы, обитающей только в реке Камчатка и ее притоках.

В то же время поиски каменного гольца принесли ряд неожиданных открытий, сообщили Fishnews в пресс-службе заповедника. Так, участники экспедиции описали уникальные локальные популяции гольца-мальмы.

Особого внимания, по мнению ученых, заслуживает группировка в одном из притоков реки Толбачик, берущей начало у одноименного вулкана. Предполагается, что эта находка даст толчок к масштабным исследованиям обособленных популяций мальмы в бассейне реки Камчатка.

«Приток реки Толбачик, обозначенный на карте как река Озерная (не следует путать ее с крупной рекой Озерной, вытекающей из Курильского озера в Южно-Камчатском заказнике) представляет собой родник колоссального размера. Грунтовые воды поступают на поверхность из-под древнего лавового потока вулкана Плоский Толбачик. Здесь нерестится нерка, а также живут гольцы, которые, по-видимому, никогда не покидают водоток. В частности, мы обнаружили изолированную популяцию специфических рыб. Местные жители называют их золотистыми гольцами. Вероятно, это реликты древней гольцовой фауны бассейна реки Камчатка и ближайшие родственники предков каменного гольца. Для подтверждения этой гипотезы необходимы дальнейшие молекулярно-генетические исследования», — отметил старший научный сотрудник Кроноцкого государственного заповедника, ихтиолог Григорий Маркевич.

Поиски нерестилищ каменного гольца не прекращаются. Пока не изучены как минимум два речных бассейна.

В ближайшее время будет проведен сплав по реке Светлый Ключ – от истоков до устья. Также ученые обследуют водотоки верхней части бассейна реки Щапина, дренирующие территорию Лазовского участка заповедника. Сложностей в работе добавляют местные природные условия.

«Основа наших работ — лов рыбы сачком на нерестилищах, главным признаком которых является наличие молоди лососей. Мы прошли десятки километров по самым разнообразным местам. Бассейн реки Камчатка значительно отличается по условиям работы от других бассейнов рек полуострова. Здесь достаточно жарко. Средняя температура в период работ составляет около 20-25 градусов, практически полное отсутствие ветра, обилие комаров, сложнопроходимые леса значительно затрудняют передвижение. Половина объектов оказалась доступна только по воде, к нерестилищам мы передвигались на байдарках или моторной лодке», — рассказал младший научный сотрудник Института проблем экологии и эволюции имени А.Н. Северцова РАН Николай Мельник.

Каменный голец внесен в Красную книгу Камчатского края. Ожидается, что данные о структуре популяции и местах ее нереста позволят сформировать рекомендации по усовершенствованию мер охраны и восстановлению численности вида — как на территории заповедника, так и за пределами ООПТ. В этом году полевые работы продлятся до середины сентября.

Фотографии Григория Маркевича.

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