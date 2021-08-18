Пользователям участков для промысла могут добавить обязательств

Глава Росрыболовства Илья Шестаков поручил проработать возможность открытия промысла на участках с учетом обеспечения приемки уловов. Об этом говорилось на штабе лососевой путины, сообщили в ведомстве.

К 17 августа вылов тихоокеанских лососей составил 453 тыс. тонн — на 14% выше уровня цикличного 2019 г. и более чем в два раза больше показателя прошлого года.

Нынешние уловы являются историческим максимумом на отчетную дату. К этому времени в сверхурожайный 2018 г. (когда освоены рекордные за всю историю мирового промысла 676 тыс. тонн) было добыто 415 тыс. тонн.

Вылов горбуши достиг 393 тыс. тонн. Объемы добычи кеты и нерки составил 32 тыс. тонн и 27 тыс. тонн. Других видов лососей добыто около 1 тыс. тонн.

На штабе путины руководитель Росрыболовства Илья Шестаков обратил внимание, что предприятия должны заранее планировать загрузку мощностей и обеспечивать логистику. Как сообщили Fishnews в пресс-службе Федерального агентства по рыболовству, глава ведомства поручил проработать возможность закрепления за пользователями рыболовных участков обязательств по предварительному планированию обеспечения приемки уловов и дальнейшей логистики.

«Предлагаю рассмотреть как меру — закрепить обязательства за пользователями по обеспечению приемки уловов и не открывать рыбалку на участках, если этого не сделано. Думаю, что через региональные комиссии по регулированию добычи анадромных видов мы это сможем это сделать», — подчеркнул Илья Шестаков.

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