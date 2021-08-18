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Генеральный директор компании «Баадер-Восток-Сервис» Дмитрий КОТЛЯР

Рецепт успеха от «БААДЕР»

Поставщики оборудования и услуг хорошо ощущают сдвиги и тенденции в рыбопереработке, происходящие в результате кампании инвестквот и затянувшейся пандемии. Своим взглядом с Fishnews поделился генеральный директор ООО «Баадер-Восток-Сервис» Дмитрий Котляр.

В начале года известные производители оборудования для рыбоперерабатывающих заводов — немецкий BAADER и исландский SKAGINN 3X — сделали совместное заявление о слиянии в один холдинг. По мнению Дмитрия Котляра, заказчики оборудования только выиграют от этого.

BAADER и SKAGINN 3X, хотя и работали на одном рынке, но не столько конкурировали, сколько дополняли друг друга, отметил гендиректор «Баадер-Восток-Сервис». «Разница в спецификациях, в ассортименте производимого оборудования была существенной. И сейчас наши заказчики значительно выигрывают благодаря тому, что спектр оборудования, технологических процессов, который мы охватываем, расширился», — подчеркнул Дмитрий Котляр.

По его словам, объединение широко известных производителей оборудования соответствует общей тенденции в современной рыбопереработке. «Заказчики все чаще хотят получить не отдельную машину для разделки, а комплексное автоматизированное решение. Этот подход включает организацию подачи сырья, его сохранение, сортировку, различные виды разделки, замораживание, глазирование, фасование и упаковку продукции», — рассказал собеседник Fishnews.

Оборудованием BAADER оснащен, в частности, завод «Русский минтай» в Приморье

Он также обратил внимание, что поставщики наблюдают устойчивый тренд на укрупнение рыбопромышленных предприятий. При вводе в строй новых производств, строительства новых судов заказчики стремятся получить максимальный комплекс оборудования и услуг из «одних рук», то есть одного подрядчика. Потому что инжиниринговые компании, собирающие производства из узлов от различных производителей, не могут взять на себя ответственность за работу всей линии.

«С технологической линией получается, как с обычной цепью, когда прочность всей цепи равна прочности одного самого слабого звена. Я знаю примеры, когда на заводах с хорошим (в целом) оборудованием попадается ненадежное технологическое звено, и это приводит к несвоевременной остановке всего процесса, потере времени, денег. И дальнейшими судебными разбирательствами», — заметил Дмитрий Котляр.

Стоимость комплексных технических решений высока. Но и отдача от вложений при правильной организации производства будет высокой, подчеркнул генеральный директор «Баадер-Восток-Сервис».

Еще одним трендом, по его мнению, стало меняющееся среди переработчиков отношение к качеству сырья. «Компании в нем заинтересованы, поскольку для извлечения из имеющегося сырья максимальной прибыли необходимо выпускать продукцию действительно высокого качества», — отметил Дмитрий Котляр.

Полный текст читайте в рубрике «Интервью» на сайте Fishnews.

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  • Генеральный директор компании «Баадер-Восток-Сервис» Дмитрий КОТЛЯР
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