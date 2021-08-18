Курильскую ТОР расширяют для рыбозавода

Правительство одобрило расширение территории опережающего развития (ТОР, ТОСЭР) «Курилы» под ряд инвестиционных проектов. Один из них — рыбоперерабатывающий завод.

Соответствующее постановление утвердил премьер-министр Михаил Мишустин, сообщили Fishnews в пресс-службе правительства.

«К 2023 году на Курильских островах появится новый рыбоперерабатывающий завод», — говорится в пресс-релизе.

Территория опережающего развития «Курилы» создана в Сахалинской области в 2017 г. Как и другие ТОР, она призвана стимулировать развитие приоритетных отраслей экономики и привлекать новых инвесторов, способствуя росту благосостояния жителей региона.

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