Северо-восток Сахалина выйдет на кету пораньше

На северо-восточном побережье Сахалина от мыса Елизаветы до пролива Даги лов кеты откроется 21 августа — промышленный и традиционный, для КМНС. Ранее планировалось, что добыча этого лосося в районе стартует 21 сентября.

Решение приняла региональная комиссия по регулированию добычи анадромных видов рыб, сообщает корреспондент Fishnews. В протоколе заседания говорится, что были учтены рекомендации Сахалино-Курильского теруправления Росрыболовства, региональных филиалов Главрыбвода и Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии.

Напомним, накануне комиссия определила принципы организации на островах кетовой путины. Теперь дата начала добычи кеты в режимах промышленного лова и традиционной рыбалки КМНС в районе «Северо-восточное побережье о. Сахалин (мыс Елизаветы — пролив Даги» сдвинута на месяц вперед, на 21 августа. Дата окончания кетовой путины в районе осталась прежней — 30 сентября.

Кроме того, комиссия установила сроки промышленной добычи горбуши на морских рыболовных участках юго-востока Сахалина. В Восточно-Сахалинской подзоне на РЛУ, прилегающих к устьям рек Береговая (Черная), Дудинка и Мануй, горбушовая путина открылась 18 августа и продлится до 31 августа. Были учтены заполнение речных нерестилищ производителями и продолжающиеся подходы лосося.

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