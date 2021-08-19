Семга отошла единственным заявителям

Росрыболовство опубликовало протокол рассмотрения заявок, поступивших на аукцион по распределению квот добычи семги в Балтийском море и Финском заливе. На 16 из 24 лотов поступило по одной заявке.

В связи с этим договоры о закреплении долей квот по ним предложено заключить по начальной цене единственным участникам, сообщает корреспондент Fishnews.

Компания «Оссо-Фиш» (Калининградская область) может получить таким образом 76,466% квоты атлантического лосося в Балтийском море, «Экватор» (Санкт-Петербург) — 28,6% квоты семги в Финском заливе, «Морская фирма «Сталактит» (Калининградская область) — 14,3% квоты в Финском заливе.

Еще по четыре лотам заявок не поступило — по ним аукцион также признан несостоявшимся. Суммарно это 57,1% квоты вылова семги в Финском заливе.

По оставшимся лотам к участию в торгах допущены «Оссо-Фиш», СПК «МРК» (Санкт-Петербург), «Петротрал» (Ленинградская область), «Марфиш» (Калининградская область).

Первый этап аукциона должен пройти 19 августа, второй — 20 августа.

По информации пресс-службы Росрыболовства, внесение атлантического лосося в российской экономзоне Балтийского моря в список квотируемых видов и распределение долей квот на аукционе позволят возобновить промысел, который не велся с 2009 г. из-за изменений законодательства.

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews