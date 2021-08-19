«Подводный флот» Дальнего Востока ждет своей «нормативки»

Кампания по очистке дальневосточных акваторий от затонувших судов замерла: власти регионов ожидают передачи им необходимых полномочий. Исключением стала Магаданская область, чьи полномочия прописаны отдельно.

Правительство предпринимает меры по очистке российских акваторий от затонувших судов. В первую очередь федеральная кампания затронула Дальний Восток, где в ряде регионов органы исполнительной власти уже приступили к уборке. Чтобы узнать, какова ситуация на местах, редакция Fishnews разослала запросы в пресс-службы правительств пяти субъектов: Камчатского, Приморского и Хабаровского краев, Сахалинской и Магаданской областей.

На рассмотрении Госдумы

В своих ответах все правительства регионов прямо или косвенно ссылались на дорожную карту по подъему и удалению затонувших в акватории ДФО судов, утвержденную распоряжением федерального правительства № 264 от 6 февраля 2021 г.

Дорожная карта состоит из трех разделов. Первый предусматривает ряд первоочередных мер по расчистке бухты Нагаева в Магадане. Согласно второму разделу, правительство РФ до конца июня должно было внести на рассмотрение Госдумы проект федерального закона, устанавливающего порядок удаления затонувшего имущества. А после вступления федерального закона в силу — в трехмесячный срок подготовить и принять необходимые подзаконные акты. Наконец, третий раздел устанавливает общий для макрорегиона алгоритм действий, причем большинство мероприятий — после вступления в силу изменений федерального законодательства. Исключения сделаны для составления перечней затонувшего имущества и переписки с известными собственниками.

Как сообщает корреспондент Fishnews, по факту правительство РФ с трехнедельным опозданием внесло в Госдуму сразу два законопроекта в этой области. Однако документы еще не прошли ни одного чтения. Поэтому пока «самостоятельные полномочия субъектов РФ в области судоподъемных работ не установлены, как не определен и порядок возмещения соответствующих расходов региональных бюджетов», — отметили в правительстве Камчатского края.

Камчатка

В правительстве Камчатского края рассказали, что на сегодняшний день в акватории Авачинской губы находится в общей сложности 85 затопленных судов и останков флота. «По результатам совещаний с капитаном порта Петропавловск-Камчатский … из оставшихся 60 брошенных в Авачинской губе судов и их останков определены к удалению 50 единиц, а 10 объектов не подлежат обязательному удалению из акватории бухты как не создающие угрозу судоходству».

Краевой минтранс уже определил стоимость обследования затонувших судов, определенных как первоочередные к удалению. Эти мероприятия готов выполнить Камчатский филиал ФГБУ «Морская спасательная служба». Ориентировочная стоимость работ составит 80–100 тыс. рублей за единицу обследования.

Приморье

В правительстве Приморского края сформирован предварительный базовый перечень затонувшего имущества на территории региона — 62 судов, из которых 27 необходимо поднять в первую очередь. Также согласован и определен перечень затонувших судов, подлежащих подъему в приоритетном порядке.

Перечни направлены на рассмотрение в Минтранс России. Краевое правительство предполагает приступить к подъему «после реализации мероприятий по совершенствованию законодательства, предусмотренных разделом II дорожной карты, сообщили в пресс-службе.

Хабаровский край

В правительстве Хабаровского края сообщили, что в границах региона находится 57 затонувших судов на внутренних водных путях и 20 объектов — в акваториях морских портов. По данным подведомственных Росморречфлоту учреждений, затонувшие суда «не создают угрозу безопасности как для судоходства, так и для деятельности морских портов».

При этом у краевого правительства до изменения федеральной нормативно-законодательной базы отсутствуют полномочия по подъему судов, поэтому подъем пока не ведется, отметили в пресс-службе. Вместе с тем власти региона направили в Минтранс России предложение о выделении из федерального бюджета 150 млн рублей в 2022-2024 гг. для подъема и утилизации затонувших судов.

Сахалин и Курилы

В правительстве Сахалинской области рассказали, что меры по подъему реализуются федеральными органами исполнительной власти в отношении федерального имущества (затонувших конфискованных судов) за счет средств федерального бюджета.

«В области сформирован общий сводный перечень затонувших судов, которые находятся в частной и федеральной собственности, а также брошенных владельцами судов», — отметили в областном правительстве.

Ожидается, что план по подъему судов окончательно утвердят после принятия нормативной базы и утверждения финансирования, в том числе из федерального бюджета.

Колыма

В Магаданской области, прописанной в дорожной карте отдельно, работы по утилизации затонувших судов уже ведутся.

По информации капитана морского порта Магадан, в бухте Нагаева затоплено 21 судно, из них 11 судов в границах акватории порта, 10 — за ее пределами.

«В настоящее время активно ведутся работы по разделке судов «Серес», «Линг» и «Гусфар-1». По этим судам производится демонтаж металла и его складирование на площадке. По «Малли» идет работа по приданию судна положительной плавучести и транспортировке его к причалу. В соответствии с государственными контрактами сроки выполнения работ по судам «Гусфар-1», «Линг», Серес» — до конца сентября 2021 года, по судну «Малли» — до конца ноября 2021 года», — рассказали в областном правительстве.

Также из воды уже извлечен и утилизируется собственником корпус конструктивно погибшего судна СТР-420 «Юшино».

«Одновременно с утилизацией вышеуказанных судов ведутся организационные работы по вопросу подъема затонувших судов «Профессор Моиссев», «Нева», «Наровчатовск», «Алапаевск», и «Борис Борзенко», — сообщили в пресс-службе правительства области.

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