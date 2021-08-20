Криль — сокровище Антарктики

Центр технологии судостроения и судоремонта (ЦТСС) готовит комплексный проект «Криль-экспедиция», в составе которого морозильные траулеры-заводы и приемно-транспортные рефрижераторы. Для реализации программы планируется задействовать механизмы господдержки.

Стратегия развития рыбохозяйственного комплекса на период до 2030 г. предусматривает строительство в 2025–2030 гг. на территории России до пяти крупнотоннажных траулеров-процессоров и трех транспортных судов для промысла антарктического криля.

«Поскольку лов криля носит ярко выраженный сезонный характер (от семи до девяти месяцев в году), организация промысла в удаленных районах Мирового океана экономически целесообразна только в составе экспедиции. Тогда добывающие суда в полной мере используют промысловое время непосредственно для вылова морепродуктов, не расходуя его на транспортировку улова в порт», — отмечает в статье для журнала «Fishnews — Новости рыболовства» группа экспертов. Это директор Конструкторского бюро «Восток» Юрий Ситников, главный конструктор КБ «Восток», Александр Уляшев, директор ООО «Судорыбтехмаш» Виктор Доровских, и доктор технических наук, главный технолог компании Михаил Андреев.

Сейчас Центр технологии судостроения и судоремонта (ЦТСС), в состав которого входит КБ «Восток», в сотрудничестве с Всероссийским НИИ рыбного хозяйства и океанографии (исследует сырьевую базу) и компанией «Судорыбтехмаш» (отвечает за технологию и технику) выполняет проработку комплексного проекта «Криль-экспедиция».

Конечная цель программы — проектирование, постройка на отечественных верфях и эксплуатация флота, состоящего из больших морозильных траулеров-заводов для добычи и переработки антарктического криля и приемно-транспортных рефрижераторов для доставки продукции на берег. Суммарный вылов такого флота в течение промыслового сезона составит не менее 600 тыс. тонн криля с выходом товарной продукции не менее 120 тыс. тонн.

На первом этапе ЦТСС видит основной задачей разработку двух технических проектов: большого морозильного траулера-завода для добычи и переработки антарктического криля и приемно-транспортного рефрижераторного судна. В качестве примера рассматривается 128-метровый морозильный супертраулер-крилелов проекта МСТК120 «Мирный» с системой непрерывного лова криля и 145-метровый приемно-транспортный рефрижератор проекта ПТР145 «Север».

«Финансирование опытно-конструкторской работы (ОКР) может осуществляться за счет федерального бюджета, на что получено принципиальное согласие Минпромторга, если появятся реальные инвесторы для последующего строительства этих судов», — обращают внимание специалисты.

Кроме того, Росрыболовство анонсировало программу господдержки строительства судов-крилеловов. Воспользовавшись этими преференциями, инвестор может получить субсидию в размере до 30% стоимости постройки каждого судна и уменьшить затраты на проектно-конструкторские работы.

Помимо технической стороны вопроса в рамках ОКР предусматривается выполнение расчетов экономической эффективности комплексного проекта с проработкой модели работы экспедиции.

Предварительные расчеты показывают, что проект по освоению криля будет иметь реальные сроки окупаемости, хорошую финансовую составляющую и синергетический эффект в судостроении, пищевой промышленности, медицине и сельском хозяйстве.

Безусловно, освоение такого перспективного ресурса как антарктический криль требует огромных инвестиций, но они могут оправдаться при условии участия крупных финансово-промышленных групп или создания государственно-частного партнерства, указывают специалисты.

«При наличии господдержки программа «Криль-экспедиция», в случае ее реализации в полном объеме, внесет существенный вклад в обеспечение продовольственной безопасности нашей страны и укрепление здоровья граждан России», — резюмируют авторы статьи.

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