Максим Козлов: Желаю Fishnews оставаться верным своим традициям

Интернет-портал и издания Fishnews вносят весомый вклад в дело консолидации отрасли и позволяют всегда оставаться в курсе основных событий, считает президент Ассоциации рыбопромышленных предприятий Сахалинской области Максим Козлов.

Освещение в СМИ помогает показывать разные аспекты рыбохозяйственного комплекса — промышленности, любительской рыбалки, промысла КМНС, отметил Максим Козлов. «Без средств массовой информации невозможно, на мой взгляд, сформировать понимание, куда двигаться дальше», — заявил он.

Только за последнее время в публикациях были подняты такие важные для рыбной промышленности проблемы, как государственная экологическая экспертиза в рыболовстве, ветеринарные требования к уловам, поставки в условиях пандемии.

При этом сложно недооценивать роль Fishnews: интернет-портал и издания медиахолдинга позволяют высказываться по актуальным вопросам, следить за новостями, сверять часы. «Это возможность быть в тренде», — отметил глава АРСО. В этом году медиахолдингу исполняется 15 лет.

«Желаю коллективу Fishnews дальнейшей плодотворной работы, оставаться верным своим традициям и удерживать взятую высокую планку. Надеюсь продолжать сотрудничество с медиахолдингом», — поздравил редакцию президент Ассоциации рыбопромышленных предприятий Сахалинской области.

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