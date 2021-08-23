Китов и дельфинов не выпустят за границу

Правительство ввело временный запрет на вывоз за рубеж китов, дельфинов и морских свиней, пойманных в водах под юрисдикцией РФ. Мера призвана обеспечить сохранение животных.

Постановлением от 16 августа 2021 г. № 1335 правительство установило запрет на вывоз китов, дельфинов и морских свиней, добытых во внутренних водах, территориальном море, исключительной экономзоне и на континентальном шельфе РФ. Этих животных нельзя вывозить из России за пределы стран ЕАЭС, сообщает корреспондент Fishnews.

Запрет установлен на 180 дней. Напомним, что в мае правительство также передало на рассмотрение Госдумы законопроект о запрете промышленной добычи китов, дельфинов и морских свиней.

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