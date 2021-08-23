Рыбоводы Якутии заселили в Лену осетрят

Якутский филиал Главрыбвода впервые выпустил молодь сибирского осетра в среднем течении реки Лена. Этому предшествовала огромная подготовительная работа в течение четырех лет, отметили в учреждении.

С 2018 г. филиал ежегодно проводит зарыбления личинками щуки. Работники накапливали опыт, стажировались на осетровых рыбоводных заводах в других регионах.

В 2020-2021 гг. в командировке в Якутском филиале побывали специалисты управления рыбоводства и сохранения водных биологических ресурсов ФГБУ «Главрыбвод». Они помогли в выборе осетрового оборудования и поделились необходимыми научными и практическими рекомендациями по искусственному воспроизводству сибирского осетра. Кроме того, эксперты приняли непосредственное участие в отлове производителей на дальних кордонах и закладке икры.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе Главрыбвода, в мае-июне на базе мобильного инкубационного цеха в местности Улахан-Ан-Юрях в районе села Улахан-Ан, Хангаласского района (улуса) в среднем течении Лены было смонтировано оборудование для искусственного воспроизводства сибирского осетра. Специалисты заложили икру на инкубацию.

В период с 18 по 20 августа рыбоводы выпустили более 32 тыс. штук молоди сибирского осетра. Зарыбление произвели в целях компенсации наносимого хозяйствующими субъектами ущерба и восполнения запасов.

На основе приобретенного положительного опыта филиал планирует увеличить объемы и количество видов выпускаемых рыб, в том числе осетровых.

Фото пресс-службы Главрыбвода.

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