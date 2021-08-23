ОСМ займется данными о рыбопереработке

Внесены изменения в положение об отраслевой системе мониторинга. В ее задачи дополнительно включили сбор, обработку, хранение и анализ информации о производстве рыбной продукции.

Поправки в Положение об осуществлении государственного мониторинга водных биоресурсов и применении его данных внесены постановлением правительства РФ от 17 августа 2021 г. № 1362.

Как сообщает корреспондент Fishnews, в новой редакции изложены первые абзацы пунктов 6 и 7, а также абзац седьмой подпункта «а» пункта 10. Предусмотрено, что осуществление отраслевой системы мониторинга распространяется, в частности, на сбор, обработку, хранение и анализ информации о производстве рыбной продукции, приемке, переработке, хранении уловов.

Авторы изменений отмечали, что поправки позволят ЦСМС осуществлять мониторинг сведений о производстве продукции от индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, в том числе от субъектов малого бизнеса.

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