Плановые проверки малого бизнеса собираются заморозить еще на год

Президент Владимир Путин поддержал идею продлить на 2022 г. мораторий на плановые проверки малого бизнеса. Поддержка предпринимательства должна быть важнейшей общегосударственной задачей, подчеркнул он.

Снизить нагрузку на малый бизнес должен дальнейший отказ от плановых проверок. «Поддерживаю предложение продлить на следующий год мораторий на плановые проверки малого бизнеса», ‑ заявил президент Владимир Путин на съезде «Единой России».

Такое решение должно коснуться предпринимательства во всех отраслях экономики, сообщает корреспондент Fishnews.

«И в целом прошу коллег на всех уровнях власти относиться к поддержке предпринимательства как к важнейшей общегосударственной задаче», - подчеркнул Владимир Путин.

Первый мораторий на плановые проверки малого бизнеса действовал с 2016 по 2018 гг. Затем действие решения о приостановке было продлено.

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