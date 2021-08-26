На ВЭФ могут поддержать меры по снижению нагрузки на инвесторов

Минпромторг согласен с необходимостью снятия ряда ограничений для участников программы строительства судов под инвестиционные квоты. Это нашло отражение в материалах по итогам круглого стола, проведенного в преддверии ВЭФ.

Напомним, что федеральные власти заявили о планах продолжить программу инвестиционных квот вылова. Подходы ко второму этапу инвестквот будут рассматриваться 2 сентября на Восточном экономическом форуме. В августе Минвостокразвития и Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики провели с представителями бизнеса и ведомств круглый стол, чтобы наметить предложения для обсуждения на ВЭФ.

При этом была затронута и проблематика строительства промысловых судов на российских верфях. Отечественное судостроение оказалось не готово к столь стремительному размещению такого большого количества заказов. Это признают и в ОСК, и в Министерстве промышленности и торговли.

На круглом столе руководитель департамента судостроительной промышленности и морской техники Минпромторга Борис Кабаков отметил, что ведомство ждет внесения в правовую базу изменений, которые позволят начинать процесс выделения инвестквот пользователю при высокой готовности судна. Как сообщает корреспондент Fishnews, это отражено в материалах по итогам круглого стола.

Также в Минпромторге согласились с тем, что нужно рассмотреть увеличение предельного срока, который установлен в законодательстве на постройку флота под инвестквоты.

Из-за задержек в сдаче судов нагрузка на инвесторов увеличилась, государство может принять ряд мер для их поддержки. Такие изменения представители рыбопромышленных предприятий Северного бассейна предложили в июле на конференции Fishnews. Это снятие требования о банковской гарантии или снижение ее суммы при высокой технической готовности судна, запуск процесса предоставления квоты на стадии завершения строительства новой единицы флота. Предложено также увеличить срок, на который участникам программы инвестквот предоставляется право на вылов.

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