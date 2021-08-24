Инвестквоты обсудят на ВЭФ 2 сентября

Опубликована расширенная программа VI Восточного экономического форума — с датами, спикерами и модераторами мероприятий. Сессия по инвестиционным квотам состоится 2 сентября, в числе выступающих глава Росрыболовства Илья Шестаков.

В этом году Восточный экономический форум пройдет в столице Приморья со 2 по 4 сентября. В программу включено более 70 деловых мероприятий, в том числе панельные сессии, круглые столы, бизнес-диалоги и международные конференции, отмечают организаторы.

Ключевая тема ВЭФ–2021: «Новые возможности Дальнего Востока в меняющемся мире». Программа форума разделена на четыре основных тематических блока: «Экономика нового времени: что изменится и что сохранится», «Дальний Восток – новые вызовы и возможности», «Общая ответственность в меняющемся мире» и «Молодежный ВЭФ».

В рамках форума состоится дискуссия «Инвестквоты 2.0: путь к интенсивному развитию». Ее планируется провести 2 сентября с 12:30 до 14:00, сообщает корреспондент Fishnews.

В качестве спикеров заявлены руководитель Росрыболовства Илья Шестаков, губернатор Камчатского края Владимир Солодов, председатель правления, гендиректор Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов, председатель совета директоров Русской рыбопромышленной компании Глеб Франк, председатель Рыболовецкого колхоза имени В.И. Ленина Сергей Тарусов, учредитель группы компаний «Гидрострой» Александр Верховский. Модерировать дискуссию будет Александр Крутиков.

Кроме того в программе ВЭФ на 2 сентября сессии, посвященные глобальным вызовам и возможностям для Дальнего Востока и Арктики, отечественному рынку труда, малому бизнесу, экономике замкнутого цикла, бизнес-диалогу России и Китая, инвестициям, топливу, снижению транспортных издержек, вложениям в островные территории, развитию ООПТ.

На 3 сентября запланированы мероприятия по международной логистике, привлечению зарубежных инвестиций, устойчивому производству и потреблению, строительству инфраструктуры, бизнес-диалогам с Японией и Южной Кореей. Также состоится расширенное заседание общественного совета Северного морского пути.

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