Инвестквоты ждет доналадка

Руководитель Росрыболовства Илья Шестаков на коллегии ведомства рассказал о перспективах программы инвестиционных квот. В рамках второго этапа предстоит большая работа по доналадке механизма, отметил глава федерального агентства.

С помощью программы инвестквот к 2024 г. Росрыболовство рассчитывает на обновление порядка 80% мощностей флота на Северном бассейне и 40% на Дальнем Востоке, хотя, возможно, эти сроки придется сдвигать вправо, рассказал руководитель федерального агентства Илья Шестаков на расширенном заседании коллегии ФАР в Светлогорске.

Пять судов уже сданы заказчикам, реализуются крупнейшие со времен СССР проекты по строительству рыбопромыслового флота, отметил глава ведомства.

Возникает много вопросов со стоимостью и сроками постройки судов, на это есть как субъективные, так и объективные причины, признал руководитель Росрыболовства. «Но одно хочу вам сказать, понятно: мы вместе с судостроителями реализуем новую, масштабную программу реновации рыбопромыслового флота. Безусловно, не без проблем, но это программа должна и будет реализована», - подчеркнул Илья Шестаков.

На Дальнем Востоке по программе инвестквот создано девять перерабатывающих заводов, на Северном бассейне - десять. Но не все из построенных предприятий являются высокотехнологичными, эффективными, обратил внимание глава ФАР. Они соответствуют общим требованиям, которые предусматривались в нормативных актах, но при этом, к сожалению, их экономическая отдача будет ниже той, на которую рассчитывали власти. В этой связи предстоит большая работа по доналадке механизма инвестиционных квот в рамках реализации второго этапа , рассказал Илья Шестаков.

Он напомнил о механизме контроля за реализацией инвесторами обязательств после сдачи объектов в эксплуатацию. В связи с этим глава ведомства поручил управлению экономики в рамках межведомственной рабочей группы организовать проверку исполнения таких обязательств, сообщает корреспондент Fishnews.

С помощью программы инвестквот Росрыболовство рассчитывает продолжить модернизацию рыбохозяйственного комплекса. «В этом году нам необходимо принять законодательство, которое даст старт второму этапу инвестиционных квот для Дальневосточного бассейна», - заявил Илья Шестаков.

Он добавил, что очень важно не допустить недоработок первого этапа, четко определиться с приоритетами и объектами, строительство которых будет поддержано в рамках механизма инвестквот. Безусловно, это предстоит обсудить с бизнес-сообществом, подчеркнул руководитель федерального агентства.

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