Предприятия могут исправить ошибки в заявках на краба

Росрыболовство готовится распределить квоту вылова колючего краба в Северо-Охотоморской подзоне. Ведомство опубликовало информацию о замечаниях к заявкам, чтобы обратившиеся предприятия могли исправить недочеты.

Напомним, что колючий краб Северо-Охотоморской подзоны с 2021 г. включен в список объектов, для которых устанавливается общий допустимый улов (ОДУ). А значит, для промысла этого вида водных биоресурсов пользователю потребуется доля квоты.

С 26 июля по 13 августа Росрыболовство принимало заявки от желающих получить объемы. Теперь, в соответствии с установленной процедурой, ведомство опубликовало информацию о замечаниях к поступившим документам, сообщает корреспондент Fishnews.

Согласно законодательству, заявитель может в течение 10 дней после размещения информации о замечаниях устранить ошибки. В противном случае долю он не получит.

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews