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Генеральный директор ООО «Торговая Компания Нерей» Андрей ЗАБУГА

Андрей Забуга: На Fishnews образ отрасли создается из жизненных тем, а не стратегий и госпрограмм

Для понимания ситуации в отрасли важно находиться в эпицентре, видеть происходящее изнутри, но при этом не отрываться от центра принятия стратегических решений — медиахолдингу Fishnews удалось занять такую позицию, считает генеральный директор ООО «Торговая Компания Нерей» Андрей Забуга.

Роль отраслевой прессы — быть не просто информационной площадкой для освещения актуальных тем, а мостом между представителями узкого профессионального круга и смежных отраслей, между рынком и государством.

«Обращаясь к информационным ресурсам Fishnews и к самим специалистам медиахолдинга, мы знаем, что можем рассчитывать на достоверную информацию, объективную оценку происходящего в отрасли, профессиональное мнение по любому интересующему нас вопросу. Это рабочий инструмент в деле развития нашей компании и площадка для обсуждения профильных вопросов в кругу заинтересованных участников рынка», — отметил глава дистрибьюторской компании «Нерей».

Новые возможности в этом плане, по его словам, дала площадка Fishnews Online — обсуждение вопросов стало еще оперативнее. «Здесь поднимаются ключевые темы, собираются эксперты для экспресс-анализа и принятия возможных решений. Такой формат общения позволяет в кратчайшие сроки, упрощая коммуникацию, собрать мнения максимального количества заинтересованных сторон», — обратил внимание Андрей Забуга.

В этом году Fishnews исполняется 15 лет. Медиахолдинг не прекращает развиваться, в том числе в плане охвата аудитории, усиливая связь между ключевыми регионами добычи и потребления рыбы.

«В этом смысле мы ощущаем себя с Fishnews на одной волне: для компании «Нерей» продвижение дальневосточной рыбы — это основная задача, и нам важно, что на ресурсах медиахолдинга информация подается действительно со знанием дела, пониманием специфики Дальнего Востока. Здесь образ отрасли создается из жизненных тем, а не стратегий и госпрограмм, чем зачастую грешат федеральные СМИ.

Кроме того, Fishnews позволяет наладить прямую связь с профессиональной аудиторией, быстро и эффективно донести важную информацию, установить диалог между производителем рыбопродукции и конечным потребителем, чьи интересы и представляет компания «Нерей».

И конечно, достоинство Fishnews — это его команда, интересная, умная и красивая, с которой просто приятно работать. Хочется пожелать коллективу редакции по-настоящему интересных информационных поводов и успехов в их творческом деле», — поздравил медиахолдинг генеральный директор «Торговой Компании Нерей».

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

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