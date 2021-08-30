НДС для племенной рыбы готовятся обнулить

Минсельхоз подготовил проект постановления правительства об освобождении от НДС реализации племенной продукции аквакультуры. В июле был принят федеральный закон по налоговым льготам для рыбоводства.

В перечень кодов видов продукции, освобождаемой от обложения НДС ‎при реализации (передаче для собственных нужд), планируется внести изменения. Проект такого постановления правительства подготовлен Минсельхозом и размещен на сайте regulation.gov.ru.

Как сообщает корреспондент Fishnews, предлагается добавить в список код 03.22.40.210 «Эмбрионы, полученные от племенных рыб», 03.22.40.220 «Молодь, полученная от племенных рыб», 03.22.40.230 «Рыба племенная пресноводная».‎

Напомним, что в июле был принят федеральный закон «О внесении изменений в статьи 149 и 164 части второй Налогового кодекса РФ». Он предусматривает освобождение от НДС реализации (передачи для собственных нужд) на территории России племенных рыб, эмбрионов, молоди, полученных от племенных рыб. Это должно снизить налоговую нагрузку на рыбоводные хозяйства, которые производят и продают племенную продукцию.

Новый закон также уравнивает ставку НДС при реализации живой форели: теперь и для морской, и для пресноводной формы ставка будет 10%.

Федеральный закон вступит в силу с 1 января 2022 г. На правоотношения, возникшие с этого времени, должно распространяться и новое постановление.

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