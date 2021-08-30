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В Тверской области руководитель Росрыболовства Илья ШЕСТАКОВ принял участие в выпуске молоди стерляди в Волгу. Фото пресс-службы ведомства

Тверскую область решили усерднее зарыблять

В Тверской области планируется увеличить объемы выпусков рыбной молоди. Глава Росрыболовства Илья Шестаков отметил, что значимым результатом этой работы станет открытие любительского лова стерляди.

Губернатор Тверской области Игорь Руденя и руководитель Росрыболовства Илья Шестаков приняли участие в выпуске молоди стерляди в Волгу. Зарыбление для компенсации ущерба водным биоресурсам состоялось 27 августа в Зубцовском районе.

«С начала года в водные объекты региона выпущено более 3,3 млн молоди водных биоресурсов, из них 1 миллион — стерляди. До конца года в рамках государственного задания и компенсационных мероприятий планируется выпустить еще 1,6 млн молоди», — сообщили Fishnews в пресс-службе федерального агентства.

В ведомстве напомнили, что Росрыболовство и правительство Тверской области активно сотрудничают в сфере зарыбления водоемов и охраны водных биоресурсов. Эти договоренности закреплены в соглашении, подписанном на Санкт-Петербургском международном экономическом форуме в 2018 г. Губернатор отметил эффективность взаимодействия как по наращиванию выпусков молоди, так и в борьбе с незаконным выловом.

Для дальнейшей работы принято совместное решение о передаче на баланс области Зубцовского рыборазводного завода (ФГБУ «Главрыбвод»).

«Мы реализуем областной инвестпроект вместе и под руководством Росрыболовства по модернизации предприятия, по увеличению объемов воспроизводства рыбы и, соответственно, по зарыблению наших рек и озер», — сказал Игорь Руденя.

Руководитель Росрыболовства подтвердил значимость проекта для зарыбления Волги. «В регионе большое внимание уделяется вопросу, связанному с организацией рыболовства и с зарыблением. Ежегодно по стране мы выпускаем порядка 80 тонн рыбы, которая потом возвращается в уловах — это очень важно для рыбаков-любителей и для рыбопромышленников. Считаю, за счет таких выпусков в короткой перспективе 3-5 лет мы сможем говорить о том, чтобы возобновить любительский лов стерляди. Для всех жителей Тверской области это будет ощутимый результат той работы, которую мы ведем», — подчеркнул Илья Шестаков.

По данным ведомства, Зубцовский рыбоводный завод действует с 1990 г. На его территории расположены три мальковых пруда, инкубационный цех, цех с бассейнами и другие сооружения. Производственная мощность предприятия составляет 2,962 млн штук молоди, в том числе 1 млн личинок щуки, 1,5 млн — судака, 0,462 млн — молоди карповых (1,5 г).

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