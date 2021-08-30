Крабовые палочки выбирают патриотизм

Российские переработчики с энтузиазмом воспринимают возможность закупать сурими у отечественных рыбаков. Это логично при тех объемах минтая, которые добывает наша страна, считают в компании «Меридиан».

О поставках фарша сурими на внутренний рынок в этом году сообщила Русская рыбопромышленная компания. «Готовый продукт замораживается на борту в течение нескольких часов после поднятия уловов, что сохраняет его высокое качество и полезные питательные свойства, за которые сурими ценится во всем мире», — комментировали в РРПК.

Российские переработчики уже много лет производят разную продукцию из сурими, однако закупать фарш приходится за рубежом, и импортозамещение здесь весьма кстати.

«Мы ждали появления отечественного сурими много лет, с 2014 года, когда были объявлены контрсанкции и доступ к сурими из американского минтая был потерян», — рассказал Fishnews генеральный директор ПКП «Меридиан» Алексей Комлев. Компания выпускает различные виды крабовых палочек и крабовое мясо.

Сурими от РРПК показало себя хорошо, теперь переработчики ждут роста объемов от российских рыбаков. «Мы весьма заинтересованы в появлении на российском сырьевом рынке продукции отечественного производства», — отметил Алексей Комлев.

Минтай высоко ценится для производства сурими. Наша страна ежегодно добывает под 2 млн тонн этой рыбы, и логично было бы, если бы отечественная переработка использовала российское сырье. «С удовольствием работали бы именно на фарше отечественного производителя и именно из минтая. Ждем увеличения объемов производства, спуска на воду новых судов — производителей сурими», — подчеркнул генеральный директор «Меридиана».

Для сурими существует обширный рынок, прежде всего в Азии, напомнил он. В азиатских странах эту богатую белком продукцию используют для выпуска не только крабовым палочек и крабового мяса — ассортимент гораздо шире. Так что у российских добытчиков минтая есть обширные возможности для приложения сил.

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