РРПК начинает поставки сурими на внутренний рынок

Русская рыбопромышленная компания заключила первые контракты на поставку на российский рынок фарша сурими, произведенного из минтая прямо на борту судна. Планируется, что во втором квартале 2021 г. будет реализовано свыше 300 тонн такой продукции.

Сурими – популярный полуфабрикат в виде фарша из мяса белой рыбы, который используется для изготовления крабовых палочек и другой пищевой продукции. Русская рыбопромышленная компания (РРПК) производит сурими из минтая непосредственно в море. Готовый продукт замораживается на борту в течение нескольких часов после вылова сырья. Это позволяет сохранить высокое качество и полезные питательные свойства продукции.

«Для нас важно, чтобы в первую очередь российские покупатели получили доступ к высококачественной продукции из сурими, – прокомментировал первый заместитель гендиректора РРПК Савелий Карпухин.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе компании, контракты на поставку сурими заключены с группой «Вичунай», компаниями «Меридиан», «Санта Бремор» и «КВЭН». РРПК также планирует развитие экспортных продаж сурими.

Расширение ассортимента продукции из минтая стало возможным благодаря строительству современных супертраулеров и вводу в эксплуатацию флагмана РРПК «Владимир Лиманов». В течение 2021 г. компания планирует выпустить 4-5 тыс. тонн нового продукта. Ожидается, что объемы производства будут расти с пополнением флота новыми судами, которые сейчас строятся на Адмиралтейских верфях в Санкт-Петербурге.

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