Аукцион на понижение определил объемы инвестквот

Росрыболовство опубликовало протокол аукциона на понижение среди компаний, участвующих в программе инвестквот с проектами по строительству флота — под объемы добычи трески, палтусов и макрурусов. Всего должно быть построено шесть судов.

Напомним, что в рамках 8-го этапа заявочной кампании бизнесу предложено построить на российских верфях среднетоннажные суда длиной не менее 50 м под квоты трески в Западно-Беринговоморской, Чукотской зонах, палтусов и макруруса в Западно-Беринговоморской зоне. По классификации это объект инвестиций типа «Ф», сообщает корреспондент Fishnews.

Межведомственная комиссия одобрила заявки по шести проектам: четыре от компании «ЯМСы» (Камчатка), одну от ООО «Сигма Марин Технолоджи» (Хабаровский край) и одну от «Треска ДВ» (Хабаровский край).

Так как суммарно доли квот превысили 100%, то было решено провести аукцион, предполагающий снижение долей квот добычи на инвестиционные цели (аукцион на понижение).

Как следует из протокола, участие в процедуре приняли все три компании. Остаток долей квот по результатам проведенного аукциона на понижение составляет 6,676%.

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews