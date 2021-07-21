Новости
Ярусный промысел трески

«Норебо» продолжит программу обновления флота

Группа «Норебо» планирует построить под инвестиционные квоты четыре современных ярусолова. В холдинге также заинтересованы в дальнейшей постройке судов под объемы добычи минтая и сельди.

В восьмом этапе заявительной кампании по инвестиционным квотам предприятие «ЯМСы» (входит в группу «Норебо») приняло участие с четырьмя проектами по строительству судов. Заявки одобрила профильная межведомственная комиссия.

Новый флот будет строиться под квоты вылова трески в Западно-Беринговоморской, Чукотской зонах, палтусов и макруруса в Западно-Беринговоморской зоне. Также одобрены заявки еще двух компаний. Конкретные доли квоты определит аукцион на понижение, назначенный на 17 августа.

Контракты на постройку судов уже заключены — заказы будет реализовывать Северная верфь. Это будут современные ярусоловы, рассказал Fishnews представитель «Норебо» Сергей Сенников.

Питерские судостроители уже сотрудничают с «Норебо» в создании серии 81-метровых траулеров под квоты вылова на Дальнем Востоке и Северном бассейне. В случае с ярусоловами также вновь планируется обратиться к услугам проектанта «Наутик Рус». Будут использованы новые идеи в части организации ярусного промысла, в то же время при реализации проектов холдинг планирует опираться на уже имеющиеся наработки. «Будем исходить из нашего опыта: «Норебо» активно ведет ярусный лов трески и палтуса на Дальнем Востоке», — напомнил Сергей Сенников. За счет новых судов предполагается расширить район промысла.

Начало резки металла по первому судну планируется уже в декабре нынешнего года. По графику этот ярусолов должен быть сдан в мае 2024 г. Последнее судно должно быть передано заказчику в августе 2025 г.

Сергей Сенников отметил, что «Норебо» заинтересован в дальнейшем строительстве судов под квоты минтая и сельди. «Мы видим потенциал инвестквот под рыбопромысловый флот», — заявил он, отметив, что холдинг разрабатывает такие проекты. При этом собеседник Fishnews обратил внимание, что перед запуском второй волны инвестквот важно отстроить процесс сдачи заказов отечественными верфями.

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews

Задать вопрос редакции
НазадМетки: дальний восток
Поиск по дате / Календарь новостей
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31

Опрос

Какое решение будет принято по максимальному сроку строительства судов под крабовые квоты?

От первого лица

Руководитель Федерального агентства по рыболовству Илья ШЕСТАКОВ

Руководитель Федерального агентства по рыболовству

Илья ШЕСТАКОВ

О будущей программе считаем важным объявить заранее

Председатель совета директоров медиахолдинга «Фишньюс» Эдуард КЛИМОВ

Председатель совета директоров медиахолдинга «Фишньюс»

Эдуард КЛИМОВ

Мы не можем жить без рыбы, это факт

Губернатор Камчатского края Владимир СОЛОДОВ

Губернатор Камчатского края

Владимир СОЛОДОВ

Камчатка меняет облик отрасли

Все материалы

Интервью

Заместитель руководителя Россельхознадзора Константин САВЕНКОВ

Заместитель руководителя Россельхознадзора

Константин САВЕНКОВ

Мы нацелены на обеспечение непрерывных экспортных поставок

Представитель Межрегиональной ассоциации «Ярусный промысел» Вячеслав БЫЧКОВ

Представитель Межрегиональной ассоциации «Ярусный промысел»

Вячеслав БЫЧКОВ

Рыбаки также привлекают внимание к сохранению палтусов

Генеральный директор АО «Дальрыбтехцентр» Артем ШЕВЧЕНКО

Генеральный директор АО «Дальрыбтехцентр»

Артем ШЕВЧЕНКО

Заводы для второй волны

Генеральный директор компании «Витязь-Авто» Алекс РАМАНАУСКАС

Генеральный директор компании «Витязь-Авто»

Алекс РАМАНАУСКАС

Перед отраслью открылись новые возможности

Все интервью

Личное мнение

Доктор биологических наук, член Общественного совета при Росрыболовстве Игорь ХОВАНСКИЙ

Доктор биологических наук, член Общественного совета при Росрыболовстве

Игорь ХОВАНСКИЙ

Лососями Амура могут пожертвовать ради выборов

Исполнительный директор Северо-Западного рыбопромышленного консорциума Сергей НЕСВЕТОВ

Исполнительный директор Северо-Западного рыбопромышленного консорциума

Сергей НЕСВЕТОВ

Рыбацких денег для рывка судостроения недостаточно

Все материалы

Крупным планом

Экипаж пограничного катера поднимает браконьерскую сеть

Морское браконьерство — что делать дальше?

Мультитемпературный холодильный комплекс вместимостью до 8 000 тонн начнет работу в Приморье в начале 2022 г.

Холодильный комплекс XXI века заработает в Приморье в 2022 году

В Клину продукцию «Норебо» готовят для поставки в магазины

Показать рыбу во всей красе

Отечественные специалисты изготовили основную часть оборудования и смонтировали технологические линии на заводе «Русский минтай»

Переработка и холод: пора ли говорить о локализации?

Все материалы

События

Сотрудники «Востока-1» совместно со специализированными организациями фактически создали новые типы судов для глубоководного промысла рыбы и краба

РК «Восток-1»: Промысел нового измерения

На Северной верфи спустили на воду траулер «Капитан Геллер» - второй в серии из десяти судов для группы «Норебо»

Второй траулер для «Норебо» встал на воду

Все события

Продвигая рыбу

Иваси от «Антея»: Возвращение легенды

Иваси от «Антея»: Возвращение легенды

«Витязь-Авто»: развивая камчатский берег

«Витязь-Авто»: развивая камчатский берег

Все материалы

Выставки

Рейтинг@Mail.ru
yandex
Rambler's Top100

© 2006—2021 гг. Медиахолдинг «Фишньюс». При полном или частичном цитировании информации указание Fishnews как источника и работающей ссылки на сайт www.fishnews.ru обязательны.

Сетевое издание «Интернет-портал Fishnews.ru» (Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-54327 от 29 мая 2013 г., выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций). Отраслевое информационное агентство, оперативно освещающее события в рыбной промышленности внутри страны и за рубежом, новости рыболовства в России. Учредитель – ООО «Медиахолдинг «Фишньюс». Адрес учредителя: 690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 51А. Генеральный директор – Яшина Я.А. Главный редактор – Крючкова М.К. margarita_kr@bk.ru, тел.: 8 423 222 4736 Адрес редакции: 690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 51А.