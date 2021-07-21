«Норебо» продолжит программу обновления флота

Группа «Норебо» планирует построить под инвестиционные квоты четыре современных ярусолова. В холдинге также заинтересованы в дальнейшей постройке судов под объемы добычи минтая и сельди.

В восьмом этапе заявительной кампании по инвестиционным квотам предприятие «ЯМСы» (входит в группу «Норебо») приняло участие с четырьмя проектами по строительству судов. Заявки одобрила профильная межведомственная комиссия.

Новый флот будет строиться под квоты вылова трески в Западно-Беринговоморской, Чукотской зонах, палтусов и макруруса в Западно-Беринговоморской зоне. Также одобрены заявки еще двух компаний. Конкретные доли квоты определит аукцион на понижение, назначенный на 17 августа.

Контракты на постройку судов уже заключены — заказы будет реализовывать Северная верфь. Это будут современные ярусоловы, рассказал Fishnews представитель «Норебо» Сергей Сенников.

Питерские судостроители уже сотрудничают с «Норебо» в создании серии 81-метровых траулеров под квоты вылова на Дальнем Востоке и Северном бассейне. В случае с ярусоловами также вновь планируется обратиться к услугам проектанта «Наутик Рус». Будут использованы новые идеи в части организации ярусного промысла, в то же время при реализации проектов холдинг планирует опираться на уже имеющиеся наработки. «Будем исходить из нашего опыта: «Норебо» активно ведет ярусный лов трески и палтуса на Дальнем Востоке», — напомнил Сергей Сенников. За счет новых судов предполагается расширить район промысла.

Начало резки металла по первому судну планируется уже в декабре нынешнего года. По графику этот ярусолов должен быть сдан в мае 2024 г. Последнее судно должно быть передано заказчику в августе 2025 г.

Сергей Сенников отметил, что «Норебо» заинтересован в дальнейшем строительстве судов под квоты минтая и сельди. «Мы видим потенциал инвестквот под рыбопромысловый флот», — заявил он, отметив, что холдинг разрабатывает такие проекты. При этом собеседник Fishnews обратил внимание, что перед запуском второй волны инвестквот важно отстроить процесс сдачи заказов отечественными верфями.

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