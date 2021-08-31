Китай призвал ВОЗ проследить за «заморозкой»

Официальные представители Китайского центра по контролю и профилактике заболеваний (CCDC) предложили Всемирной организации здравоохранения сосредоточить внимание на вопросе передачи коронавируса через цепочку поставок замороженных продуктов питания.

Новые доказательства, основанные на эпидемиологических исследованиях, тестах и изучении вирусных молекул, позволяют предполагать, что ранняя вспышка COVID-19 на рынке Хуанань в Ухане в конце 2019 г. могла быть вызвана импортом замороженных морепродуктов, пишет китайское издание Global Times. В связи с этим эксперты КНР призвали ВОЗ создать глобальный механизм сотрудничества по отслеживанию перевозок замороженных продуктов питания для мониторинга передачи коронавируса через них. А также провести эпидемиологическое расследование или собрать образцы сыворотки крови у работников индустрии продовольственных поставок в странах, которые экспортировали товары в Ухань в период с сентября по декабрь 2019 г.

Для обоснования своих предложений специалисты приводят в пример несколько вспышек коронавируса, произошедших в Поднебесной в прошлом году. Как сообщает корреспондент Fishnews, летом 2020 г. носители COVID-19 и случаи заражения были выявлены в Пекине и Даляне, а в октябре — в Циндао. Китайский центр по контролю и профилактике заболеваний (CCDC) связывает это с импортом замороженных продуктов, в том числе из Европы и Америки.

По словам официального представителя центра Ма Хуэйлая, после исследований эксперты центра пришли к выводу: как только вирус попадает в такие места, как рынки морепродуктов или рыбоперерабатывающие предприятия, он может спровоцировать вспышку COVID-19.

По мнению экспертов, таким образом вирус вернулся и в Ухань. Как показало эпидемиологическое расследование, новая вспышка заболевания в этом городе в декабре прошлого года была связана с замороженными свининой из Бразилии и говядиной из Уругвая.

На основании своих наблюдений и исследований Китайский центр по контролю и профилактике заболеваний установил, что коронавирус может переноситься на большие расстояния на поверхности замороженных продуктов. CCDC напоминает: вспышка на рынке морепродуктов Хуанань в Ухане в декабре 2019 г. могла быть вызвана импортной «заморозкой».

Руководитель группы китайских исследователей из совместной группы экспертов ВОЗ и КНР Лян Ваннянь заявил в интервью Global Times, что необходимо провести ретроспективное исследование международных логистических компаний и поставщиков замороженных морепродуктов на рынок Хуанань в 2019 г. По мнению Ляна Ванняня, нужно протестировать образцы продукции, а также сыворотку крови работников.

В дальнейшем глава группы исследователей предлагает продолжить изучение роли цепочки поставок замороженных продуктов в передаче вирусов и проанализировать устойчивую жизнеспособность и инфекционную активность COVID-19 в логистических условиях.

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