Новости
В Ухане прикрепляют QR-коды к импортируемым замороженным продуктам для отслеживания поставок, январь 2021 г. Фото: информагентство «Синьхуа»

Китай призвал ВОЗ проследить за «заморозкой»

Официальные представители Китайского центра по контролю и профилактике заболеваний (CCDC) предложили Всемирной организации здравоохранения сосредоточить внимание на вопросе передачи коронавируса через цепочку поставок замороженных продуктов питания.

Новые доказательства, основанные на эпидемиологических исследованиях, тестах и изучении вирусных молекул, позволяют предполагать, что ранняя вспышка COVID-19 на рынке Хуанань в Ухане в конце 2019 г. могла быть вызвана импортом замороженных морепродуктов, пишет китайское издание Global Times. В связи с этим эксперты КНР призвали ВОЗ создать глобальный механизм сотрудничества по отслеживанию перевозок замороженных продуктов питания для мониторинга передачи коронавируса через них. А также провести эпидемиологическое расследование или собрать образцы сыворотки крови у работников индустрии продовольственных поставок в странах, которые экспортировали товары в Ухань в период с сентября по декабрь 2019 г.

Для обоснования своих предложений специалисты приводят в пример несколько вспышек коронавируса, произошедших в Поднебесной в прошлом году. Как сообщает корреспондент Fishnews, летом 2020 г. носители COVID-19 и случаи заражения были выявлены в Пекине и Даляне, а в октябре — в Циндао. Китайский центр по контролю и профилактике заболеваний (CCDC) связывает это с импортом замороженных продуктов, в том числе из Европы и Америки.

По словам официального представителя центра Ма Хуэйлая, после исследований эксперты центра пришли к выводу: как только вирус попадает в такие места, как рынки морепродуктов или рыбоперерабатывающие предприятия, он может спровоцировать вспышку COVID-19.

По мнению экспертов, таким образом вирус вернулся и в Ухань. Как показало эпидемиологическое расследование, новая вспышка заболевания в этом городе в декабре прошлого года была связана с замороженными свининой из Бразилии и говядиной из Уругвая.

На основании своих наблюдений и исследований Китайский центр по контролю и профилактике заболеваний установил, что коронавирус может переноситься на большие расстояния на поверхности замороженных продуктов. CCDC напоминает: вспышка на рынке морепродуктов Хуанань в Ухане в декабре 2019 г. могла быть вызвана импортной «заморозкой».

Руководитель группы китайских исследователей из совместной группы экспертов ВОЗ и КНР Лян Ваннянь заявил в интервью Global Times, что необходимо провести ретроспективное исследование международных логистических компаний и поставщиков замороженных морепродуктов на рынок Хуанань в 2019 г. По мнению Ляна Ванняня, нужно протестировать образцы продукции, а также сыворотку крови работников.

В дальнейшем глава группы исследователей предлагает продолжить изучение роли цепочки поставок замороженных продуктов в передаче вирусов и проанализировать устойчивую жизнеспособность и инфекционную активность COVID-19 в логистических условиях.

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews

Задать вопрос редакции
НазадМетки: КНРкитай
Поиск по дате / Календарь новостей
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31

Опрос

Какое решение будет принято по максимальному сроку строительства судов под крабовые квоты?

От первого лица

Руководитель Федерального агентства по рыболовству Илья ШЕСТАКОВ

Руководитель Федерального агентства по рыболовству

Илья ШЕСТАКОВ

О будущей программе считаем важным объявить заранее

Председатель совета директоров медиахолдинга «Фишньюс» Эдуард КЛИМОВ

Председатель совета директоров медиахолдинга «Фишньюс»

Эдуард КЛИМОВ

Мы не можем жить без рыбы, это факт

Губернатор Камчатского края Владимир СОЛОДОВ

Губернатор Камчатского края

Владимир СОЛОДОВ

Камчатка меняет облик отрасли

Все материалы

Интервью

Генеральный директор управляющей компании «Корпорация «Рыба.РФ», председатель наблюдательного совета инвестиционного товарищества «Корпорация «Рыба.РФ» Александр КРУТИКОВ

Председатель наблюдательного совета «Корпорации «Рыба.РФ»

Александр КРУТИКОВ

На рыбную отрасль стоит смотреть глазами инвестора

Руководитель компании J.P. Klausen and Co. Йенс Питер КЛАУСЕН (Jens Peter Klausen)

Руководитель компании J.P. Klausen and Co.

Йенс Питер КЛАУСЕН

Технологии и мышление необходимо менять одновременно

Генеральный директор компании «Баадер-Восток-Сервис» Дмитрий КОТЛЯР

Генеральный директор компании «Баадер-Восток-Сервис»

Дмитрий КОТЛЯР

Рецепт успеха от «БААДЕР»: комплексные решения в технологии плюс требовательное отношение к качеству сырья

Руководитель департамента морских и пресноводных рыб России ВНИРО Николай АНТОНОВ

Руководитель департамента морских и пресноводных рыб России ВНИРО

Николай АНТОНОВ

Дальневосточные палтусы ждут стратегию

Все интервью

Личное мнение

Генеральный директор ООО «Технологическое оборудование» Олег КОМАРОВ

Генеральный директор ООО «Технологическое оборудование»

Олег КОМАРОВ

Локализация — это не господдержка, а защита интересов России

Доктор биологических наук, член Общественного совета при Росрыболовстве Игорь ХОВАНСКИЙ

Доктор биологических наук, член Общественного совета при Росрыболовстве

Игорь ХОВАНСКИЙ

Лососями Амура могут пожертвовать ради выборов

Все материалы

Крупным планом

Из четырех судов, заказанных на Выборгском заводе, Архангельский траловый флот (входит в СЗРК) получил пока лишь одно — «Баренцево море». Задержки в сдаче траулеров составляют свыше полутора лет и грозят выйти за разрешенный законодательством период

Дорогие задержки

Запасы криля — практически неисчерпаемая сырьевая база

Криль — сокровище Антарктики

ГК «Русский краб» формирует стандарт качества продукции для всей отрасли. Фото предоставлено пресс-службой группы

«Русский краб» по вкусу покупателям в разных странах

Черный макрурус от компании «Рыболовецкий колхоз «Восток-1»

Макрурус — сокровище морских глубин

Все материалы

События

Сотрудники «Востока-1» совместно со специализированными организациями фактически создали новые типы судов для глубоководного промысла рыбы и краба

РК «Восток-1»: Промысел нового измерения

На Северной верфи спустили на воду траулер «Капитан Геллер» - второй в серии из десяти судов для группы «Норебо»

Второй траулер для «Норебо» встал на воду

Все события

Продвигая рыбу

Иваси от «Антея»: Возвращение легенды

Иваси от «Антея»: Возвращение легенды

«Витязь-Авто»: развивая камчатский берег

«Витязь-Авто»: развивая камчатский берег

Все материалы

Выставки

Рейтинг@Mail.ru
yandex
Rambler's Top100

© 2006—2021 гг. Медиахолдинг «Фишньюс». При полном или частичном цитировании информации указание Fishnews как источника и работающей ссылки на сайт www.fishnews.ru обязательны.

Сетевое издание «Интернет-портал Fishnews.ru» (Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-54327 от 29 мая 2013 г., выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций). Отраслевое информационное агентство, оперативно освещающее события в рыбной промышленности внутри страны и за рубежом, новости рыболовства в России. Учредитель – ООО «Медиахолдинг «Фишньюс». Адрес учредителя: 690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 51А. Генеральный директор – Яшина Я.А. Главный редактор – Крючкова М.К. margarita_kr@bk.ru, тел.: 8 423 222 4736 Адрес редакции: 690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 51А.