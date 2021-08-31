Олег Комаров: Локализация — это не господдержка, а защита интересов России

Проекты под инвестквоты должны быть стимулом для развития производства в России, а не за границей, отмечает генеральный директор компании «Технологическое оборудование» Олег Комаров. Требования к локализации при строительстве береговых заводов ускорят эволюцию в рыбопереработке, уверен он.

«Считаю, что сегодня отрасль готова к тому, чтобы среди требований к объектам инвестиций на законодательном уровне был прописан процент локализации для береговых заводов. Так же, как это было сделано для флота. Такую готовность подтверждают и наши российские коллеги — производители технологического оборудования», — отметил в интервью журналу «Fishnews — Новости рыболовства» генеральный директор ООО «Технологическое оборудование» Олег Комаров. В портфеле заказов, реализованных за последние два года, у производственно-инжиниринговой компании около десятка проектов береговых рыбоперерабатывающих заводов, в том числе под инвестквоты.

Собеседник издания обратил внимание, что в статье 5 постановления правительства РФ от 25 мая 2017 г. № 633 прописано, что стоимость товаров, работ или услуг, приобретенных (оказанных) на территории РФ в ходе строительства и ввода в эксплуатацию объекта инвестиций должна составлять не менее 30% общей стоимости строительства объекта. При подаче заявления о закреплении доли квоты после 2020 г. эта доля должна составлять уже не менее 40%.

«Однако речь в этой статье идет только о судах. Береговые предприятия и требования о 15% локализации при их строительстве, которые указывались в проекте постановления, в финальную редакцию документа не вошли, – отметил Олег Комаров. — Это привело к тому, что береговые заводы, строящиеся под инвестиционные квоты, фактически никак не увязаны с развитием инфраструктуры — ни инженерной, ни строительной, ни обслуживающей».

Вместе с тем, по словам эксперта, практический опыт показывает, что сегодня процент локализации для береговых заводов уже значительно превышает показатели по судостроению. «В денежном выражении он может составлять около 50%: сказывается высокая стоимость импортного оборудования, не имеющего российских аналогов, например, филетировочных машин. Зато в пересчете на единицы изделий и проведенных работ процент локализации способен доходить и до 90%», — привел данные гендиректор компании «Технологическое оборудование».

«Почему сегодня у нас с таким трудом строятся суда? Потому что судостроительные заводы либо утратили компетенции в этой сфере, либо не имели их изначально. Проекты, специалисты, технологии — очень многое теперь приходится привлекать из-за рубежа. И, как отмечают сами рыбаки, их денег не хватит для того, чтобы поднять судостроение с того уровня, на котором оно находится. В случае с рыбопереработкой картина совершенно иная, — подчеркнул Олег Комаров. — У российских специалистов есть необходимый опыт и знания для строительства современных береговых производств, имеется хороший технологический задел и потенциал для его развития. Ускорить эту эволюцию можно, если активнее привлекать отечественных производителей оборудования, инженеров, создающих целые заводы, к реализации госпрограмм по развитию рыбной отрасли».

Текст полностью читайте в рубрике «Личное мнение» на сайте Fishnews.