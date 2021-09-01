Обитатели морей вживую поучаствуют в питерской выставке

Международный рыбопромышленный форум и выставка пройдут с 8 по 10 сентября в Санкт-Петербурге. В дополнение к деловой части посетителей ждут несколько развлекательных площадок: бассейн и аквариум с рыбами и моллюсками, фотозоны и фотовыставка.

На IV Международный рыбопромышленный форум и Выставку рыбной индустрии, морепродуктов и технологий (Global Fishery Forum & Seafood Expo Russia) приедут более 390 экспонентов из 40 российских регионов и 21 страны. В расписании деловой программы — более 20 событий.

Как рассказали Fishnews в пресс-службе Expo Solutions Group — оператора мероприятий — площадку форума и выставки украсят аквариум с дикими рыбами, бассейн с аквакультурными осетровыми и форелью, передержки с моллюсками.

В пассаже, при входе в выставочный павильон, будет расположен аквариум. В него заселят камбал, навагу и треску, а также актиний, водоросли, моллюсков, морских ежей и трепанга. Чтобы всем было комфортно, система оборудована моноблочной холодильной установкой, двумя насосами, двумя песочными фильтрами и комплектом светильников на базе RGB-светодиодов.

Бассейн с осетровыми и форелью — демонстрационная установка замкнутого водоснабжения – будет располагаться в зоне аквакультуры.

В двух фотозонах можно будет не только сфотографироваться в окружении обитателей морей и океанов — экзотических рыб, трепангов, осьминога и кальмара, но и бесплатно распечатать снимок на память.

«Также для фотографий мы подготовили таблички для тех, кто «продоет рыбов», пойдет с нами за рыбой и кто нас (рыбаков) видит издалека», — отметили в ESG.

Кроме того, посетителей Seafood Expo Russia ждет фотовыставка: большая экспозиция снимков судов различного типа и назначения.

Организатор форума и выставки — Росрыболовство при поддержке Министерства сельского хозяйства РФ. Оператор мероприятий — Expo Solutions Group. Медиахолдинг Fishnews — генеральный отраслевой информационный партнер форума и выставки.

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